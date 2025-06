Иран и Израиль наносят удары, несмотря на перемирие: что произошло на 12-й день войны

Глава генштаба Израиля: Кампания против Ирана не завершена, фокус смещен на Газу

25 июня 2025

Двенадцатый день ирано-израильского конфликта, начавшегося 13 июня 2025 года, ознаменовался новыми ракетными ударами, несмотря на объявленное перемирие. Иран и Израиль обменялись обвинениями в нарушении режима прекращения огня, при этом обе стороны заявили о своей «победе». Президент США Дональд Трамп нецензурно выругался после нарушения установленного перемирия. Эти и другие события войны на Ближнем Востоке — в материале URA.RU. Перемирие и новые обстрелы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала ракетные удары из Ирана. Воздушная тревога была объявлена в Хайфе, Тель-Авиве, Беэр-Шеве и у ядерного реактора в Димоне. По данным Axios, Иран выпустил не менее пяти ракет, в результате чего, по информации израильских медиков, погибли четыре человека. Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил в соцсетях, что атаки были прекращены за два часа до предполагаемого вступления перемирия в силу, а агентство IRNA отрицало запуски ракет после объявления о прекращении огня. В ответ Израиль нанес удар по радиолокационной станции близ Тегерана, расценив действия Ирана как нарушение договоренностей. Новая фаза кампании против Ирана Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир, выступая после оперативного совещания, заявил, что Израиль завершил важную фазу кампании против Ирана, но она еще не закончена. «Мы вступаем в новую фазу, основанную на достижениях текущей», — отметил он, добавив, что новая фаза еще впереди. Замир подчеркнул, что ЦАХАЛ добилась значительных успехов, отбросив ядерную и ракетную программы Ирана на годы назад. Теперь, по его словам, армия переключит внимание на сектор Газа: «Фокус снова переключается на Газу — на цели вернуть заложников домой и свергнуть режим ХАМАС». Ругательства Трампа и дипломатические усилия Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями обеих сторон, обвинив их в нарушении перемирия. «Иран и Израиль воюют так долго и так ожесточенно, что уже не понимают, какого *** они творят. Вы это понимаете?» — сказал Трамп. По данным The Associated Press, Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху убедил его воздержаться от дальнейших атак, уточнив, что США не планируют новых наступательных операций. Катар, в лице премьера Мохаммеда бин Абдулрахмана Аль Тани, сыграл ключевую роль, добившись от Ирана согласия на перемирие после ударов по американской базе «Аль-Удейд» в Катаре. Обе стороны заявили о победе Несмотря на продолжающиеся удары, Израиль и Иран объявили о своих успехах. Нетаньяху, выступая перед кабинетом министров, заявил, что операция «Восходящий лев» достигла всех целей, обеспечив «историческую победу». Он подчеркнул необходимость продолжить борьбу с «осью Ирана» и вернуть заложников из Газы, назвав Трампа лучшим союзником Израиля в Белом доме. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, напротив, провозгласил победу Ирана, утверждая, что Израиль не достиг целей и понёс «суровое наказание». Он отметил, что Иран, несмотря на 40-летние санкции, успешно противостоял Израилю и США. По всему Ирану прошли митинги в честь «победы», а воздушное пространство страны было открыто. Жертвы и состояние ядерной программы Министерство здравоохранения Ирана сообщило, что с начала конфликта 13 июня погибло 606 человек, а более 5000 получили ранения. За последние 24 часа жертвами стали 107 человек. Правозащитники из Human Rights Activists In Iran оценивают число погибших выше официальных данных. В США вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что иранская ядерная программа серьезно пострадала после американских ударов, лишив Иран возможности создать ядерное оружие в ближайшее время. Однако иранское Агентство по атомной энергии объявило о возобновлении ядерной программы, а Арагчи подчеркнул решимость Тегерана продолжать разработки. Нобелевская премия для Трампа Член Палаты представителей США Бадди Картер 24 июня предложил выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его роль в переговорах по прекращению конфликта, сообщила Fox News. Сам Трамп, комментируя ситуацию на борту Air Force One по пути на саммит НАТО в Гааге, заявил, что не поддерживает смену режима в Иране, так как это может привести к хаосу. Иранский посол в России Казем Джалали обвинил Израиль и США в нарушении международного права, утверждая, что израильские удары не достигли целей, а Иран успешно ответил.