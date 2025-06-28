«Взрыв» Трампа, сирены тревоги и жесткое решение Штатов: главное о войне Израиля и Ирана 28 июня

В нескольких израильских регионах сработали системы воздушной тревоги из-за запуска ракеты с территории Йемена. Ее перехватом занимаются системы ПВО. В то же время американский лидер Дональд Трамп жестко отреагировал на ранее появившиеся в СМИ данные о якобы возможной передачи страной Ирану 30 млрд долларов в качестве помощи ядерной программе страны. Главное об ирано-израильской войне к 28 июня — в материале URA.RU.
Хуситы выпустили ракету в сторону Израиля
Системы ПВО Иерусалима задействованы в перехвате ракеты, выпущенной со стороны Йемена. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), на этом фоне в ряде регионов страны звучали сирены воздушной тревоги.
С конца 2023 года йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) запустило по израильской территории сотни ракет и беспилотников. Представители движения объяснили это солидарностью с жителями сектора Газа, где продолжается военная операция ЦАХАЛ. Иерусалим в ответ провел масштабные атаки против объектов в Йемене — удары пришлись на порты, электростанции, заводы и аэропорт Сана.
Трамп разозлился из-за фейков о якобы его помощи ядерной программе Ирана
Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что Вашингтон якобы рассматривает вариант передачи Тегерану около 30 млрд долларов для развития его мирной ядерной программы. При этом иранская сторона в обмен на это, по предположениям, должна была отказаться от обогащения урана. Американский лидер заявил, что подобная информация является провокацией для его дискредитирования.
В Штатах отклонили резолюцию о запрете атак на Тегеран без согласия конгресса
Сенат США отклонил резолюцию по запрету войскам страны выходить из противостояния с Исламской Республикой без санкции конгресса. Результаты голосования из онлайн-трансляции подсчета голосов показали, что «против» выступило 53 сенатора, а 47 — «за» ее принятие.
Подобную инициативу выдвинул сенатор-демократ Тим Кейн. В тексте резолюции подчеркивалось, что, согласно американской Конституции, исключительно Капитолий может объявлять войну. При этом любые действия бойцов Штатов против Тегерана должны сопровождаться информированием, публичными обсуждениями и проведением голосования в конгрессе.
В Тегеране хоронят более 60 убитых из-за атак Израиля
В Иране проходят похороны свыше 60 погибших за время 12-дневного противостояния с израильской стороной — военачальников, ученых-ядерщиков и мирных жителей. Как сообщает telegram-канал Press TV, на траурную церемонию прибыл президент страны Масуд Пезешкиан.
По последним данным, общее число погибших в ходе атак достигло 627 человек. При этом пострадало 4 870 человек, передает официальный представитель Минздрава Ирана Хосейн Керманпур.
Власти Ирана призвали Трампа проявить уважение в адрес Хаменеи
Американскому президенту нужно изменить свою риторику в отношении верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи, если он действительно намерен заключить сделку с Тегераном. Глава МИД Аббас Аракчи написал в соцсети Х, что Дональд Трамп, в частности, должен отказаться от использования оскорбительных и неприемлемых слов в адрес Хаменеи и прекратить причинять боль миллионам его последователей.
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