Что делать, чтобы огурцы не горчили: советы садовода

Огурцы с собственной грядки идеальны для салатов. Однако садоводы часто сталкиваются с распространенной проблемой — горечью в овощах. Разбираемся, откуда она берется, как избавиться от неприятного привкуса и как правильно выбрать сорта огурцов.
Почему огурцы становятся горькими
«Горечь в огурцах может появиться вне зависимости от того, какой сорт выбрал садовод. Его появление связано, в первую очередь, с условиями выращивания. Другими словами, горечь — это реакция на стрессовые факторы», — рассказывает URA.RU садовод-блогер Светлана Самойлова.
По ее словам, огурцы начинают горчить из-за нехватки влаги и питания. Таким образом, негативно на вкусовые качества овощей может повлиять нарушение режима полива и подкормок. Такую же реакцию огурцы могут дать из-за нападения вредителей, загущенной посадки растений, несвоевременной прополки и окучивания. Кроме того, эти овощи теплолюбивые, поэтому плохо переносят резкие перепады температуры.
Какие питательные вещества нужны огурцам
Азот
Этот элемент способствует росту зеленой массы. Он входит в состав белков, хлорофилла и нуклеиновых кислот, которые отвечают за фотосинтез, деление клеток. Однако избыток азота также вреден, так как приводит к чрезмерному наращиванию зеленой массы в ущерб плодам.
Калий
Калий регулирует водный обмен внутри растения, помогая клеткам удерживать влагу даже в жару. Этот микроэлемент делает растение более стрессоустойчивым, снижая выработку кукурбитацина, который придает горький вкус овощу.
Бор
Бор необходим для огурцов в фазе бутонизации, в момент формирования завязей и окончательного формирования плодов. Также он помогает растениям лучше усваивать кальций. Однако важно не переусердствовать, так как избыток бора может нанести вред огурцам.
Магний
Этот элемент участвует в фотосинтезе, улучшает качество плодов. Дефицит магния может привести к нарушениям роста, снижению урожайности, ухудшению качества плодов. Рекомендуется вносить магний в грунт до посадки огурцов в теплице или на огороде.
Какие сорта огурцов выбрать: советы садовода
- "Нептун"
- "Ранняя пташка"
- "Квирк"
- "Кузя"
- "Фермер"
- "Аванс"
- "Адам"
Как правильно подкармливать огурцы, чтобы не было горечи
Светлана Самойлова предлагает садоводам для удобрения огурцов использовать универсальную подкормку. Эксперт отмечает, что ее можно использовать в середине июля. Однако, если погода внесла свои коррективы и дожди постоянно вымывают питание, то можно провести подкормку на две недели раньше.
Рецепт подкормки для огурцов: стакан гранул минерального комплексного/универсального удобрения растворить в литре горячей воды и тщательно размешать. Далее на 8-10 литров воды развести 2 столовые ложки готового раствора, 2 столовые ложки гумата калия, горсть золы и 0,5 литра настоя травы.
«Поливать этой подкормкой нужно по влажной земле, после дождя. Если огурцы растут в теплице — полить теплой водой и потом удобрением. Старайтесь не уходить в поздний, вечерний полив. До 17 часов вода максимально теплая и температура воздуха еще не снизилась», — отметил специалист.
Как правильно поливать огурцы
Поливать огурцы при умеренных погодных условиях с интервалом в 2–3 дня, в период сильной жары — ежедневно. Используемая вода должна иметь температуру в пределах +20...+25 градусов, не быть холодной. Поливать растения необходимо непосредственно под корень, не допуская попадания влаги на листву. Продолжительность полива определяется тем, чтобы почва была увлажнена на глубину не менее 15–20 сантиметров. Именно на этом уровне располагаются активно развивающиеся корни.
Как защитить огурцы от болезней
По словам садовода, паутинный клещ единственный, но злобный вредитель огурца. Обычно он появляется в жаркую, сухую погоду. Также опасно фузариозное увядание огурцов. Этот грибок находится в почве, проникает в корни и убивает растение. По словам эксперта, это заболевание не лечится.
При появлении серой гнили садовод рекомендует поливать растение раствором сульфата меди и воды. Пораженные части растения нужно удалять. Также огурцы могут пострадать от вирусного заболевания мозаика. По словам, эксперта, эта болезнь тоже не лечится.
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