Резник и Пугачева: история любви и ненависти

Между российской эстрадной певицей Аллой Пугачевой и автором многих ее известных хитов, поэтом Ильей Резником вновь разгорелся скандал. Артистка написав ему гневное сообщение, в котором назвала Резника трусом и предателем.
Эту ситуацию прокомментировал музыкальный критик Сергей Соседов, заявив, что Пугачева неблагодарна и страдает манией величия. По его мнению, она должна быть благодарна Резнику за создание многих хитов, так как без него у нее не было бы такого успеха. Подробнее об истории отношений Пугачевой и Резника — в материале URA.RU.
Суть последнего конфликта Пугачевой и Резника
Резник и Пугачева перестали общаться около года назад. Это произошло после того, как поэт записал видеопоздравление на день рождения певицы, которое актер Станислав Садальский опубликовал без его ведома. После этого Резник столкнулся с критикой от бойцов СВО, которые выразили недовольство тем, что человек, написавший 20 тысяч сборников молитв «О воинах Земли русской» для фронта, поздравляет жену иноагента, которая покинула Россию Из-за этого Резнику пришлось оправдываться и даже дать комментарий СМИ. После этого он получил резкое сообщение от Пугачевой, которая назвала его «трусом и предателем». Она также заявила, что останется великой артисткой и посоветовала Резнику «написать для себя молитву», передает Pravda.ru.
Несмотря на резкие слова певицы, Резник заявил, что не держит на нее зла и простил все обиды после принятия православного крещения. Он подчеркнул, что всегда придерживался принципов честности и никогда никого не предавал. По его словам, он вместе с супругой продолжает помогать нуждающимся: они поддерживают волонтеров, способствуют лечению детей и оказывают разную помощь семьям в сложных ситуациях.
Реакция Соседова
Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал URA.RU слова Пугачевой, назвав ее неблагодарной. По его словам, у певицы на лицо мания величия. Он отметил, что Пугачева считает, что все должны «падать ниц» перед ней, и не осознает, что ее успех был во многом обусловлен работой других людей, таких как Резник.
"Она оскорбила Резника, потому что она — неблагодарная и небольшого ума, — считает Соседов. — Она никому ни за что не была благодарна, считала, что перед ней все должны падать ниц. Налицо — мания величия и высокомерие зашкаливающие. А по большому счету, певицей она была средней руки. Это мы, слушатели, так ее возвысили. А она и впрямь поверила, что она великая. Время показало, что ее мнимое величие сегодня на задворках эстрады и истории. Она не войдет в музыкальную летопись страны. Вернее, из нее она уже вышла".
По словам критика, именно Резник сыграл ключевую роль в карьере Пугачевой — он создал для нее множество хитов, которые стали значимыми для ее репертуара. Например, такие песни, как «Маэстро», «Миллион алых роз», «Старинные часы» и другие, стали успешными именно благодаря стихам Резника и других авторов. По его словам, без Резника не было бы тандема Пугачевой с композитором Раймондом Паулсом, так как их характеры были несовместимы, и объединить их смог только Резник.
Соседов также подметил, что некоторые популярные хиты Пугачева изначально не желала исполнять. По его словам, певица тогда практически ничего не понимала в хитах, и многие ее песни были спеты «из-под палки». Он заявил, что Пугачева стала успешной лишь благодаря таким людям, как Резник.
История отношений Резника и Пугачевой
Знакомство и первая ссора
По словам биографа Федора Раззакова, Алла Пугачева и Илья Резник познакомились в 1972 году, когда поэт предложил начинающей певице исполнить две свои песни — «Посидим, поокаем» и «Это очень хорошо», которые принесли ей успех. В середине 1970-х был выпущен миньон с этими композициями, ставший очень популярным. Однако из-за разногласий, связанных с тем, что Пугачева изменила текст одной из песен без согласования, их творческий союз на время прекратился. Вновь к сотрудничеству артисты вернулись лишь в 1978 году. Тогда же появились на свет новые хиты Резника — «Ты возьми меня с собой», «Взлети над суетой» и «Звездное небо».
Скандал в «Прибалтийской»
Следующий конфликт между Пугачевой и Резником произошел в 1987 году в гостинице «Прибалтийская» в Ленинграде. По воспоминаниям современников, Пугачева была возмущена тем, что ее привычный номер оказался занят, свое недовольство она выразила администратору. Позднее она предложила Резнику устроить сидячую забастовку, однако поэт отверг эту идею. После этого Пугачева обиделась на Резника, передает Rambler.ru.
Разногласия из-за денег
Второй виток обострения отношений Пугачевой и Резника произошел в 1996 году из-за финансовых вопросов. Резник, считавший себя менее успешным в заработках, рассчитывал на 25% от прибыли с его песен, однако выплаты оказались значительно меньше обещанного. Поэт обратился в суд за нарушение авторских прав и выиграл компенсацию в размере 584,5 тысячи рублей. После этого он отозвал свои произведения из-под управления Российского авторского общества (РАО) и на 10 лет прекратил общение с Пугачевой. Спустя это время они все-таки восстановили общение, и певица вновь исполнила его произведения.
Очередное перемирие
В 2016 году Пугачева сделала первый шаг, когда у Резника возникли серьезные проблемы со здоровьем. После того, как его спасли от угрозы жизни, она предложила свою помощь, забыв обиды. В свое время певица также поддерживала жену Резника Муниру Аргумбаеву во время их бракоразводного процесса, это подтвердил адвокат Сергей Жорин. Он отметил, что, хотя не имел личной связи с Пугачевой, но считает ее благородным человеком. В результате Резник выиграл дело и смог снова жениться, пригласив Жорина на свою свадьбу, передает NEWS.Ru.
Конфликты Резника с другими звездами шоу-бизнеса
Вражда с Любовью Успенской
В начале 1990-х годов Илья Резник проживал в США, где основал собственный «Театр Ильи Резника». В этом театре были поставлены музыкальные спектакли, в числе которых «Игра в Распутина» и «Ностальгия по России». В этот период поэт начал сотрудничать с исполнителями из числа русской эмиграции, одной из самых известных среди которых стала Любовь Успенская. Для нее Резник написал 18 песен, в том числе такие композиции, как «Кабриолет», «На другом конце стола», «Кривые зеркала», «Монте-Карло», «Прабабушка», «Россия» и другие.
Позднее, после возвращения обоих артистов в Россию, их отношения обострились и переросли в публичный конфликт. В 2010 году Илья Резник подал в суд на Любовь Успенскую, обвинив ее в исполнении его песен без разрешения. Эта ситуация вызвала непонимание у публики, поскольку Успенская исполняла эти произведения на протяжении многих лет.
В интервью изданию aif.ru Резник пояснил: «Суть спора заключается в том, что я наложил запрет на исполнение 18 песен, написанных мной на музыку американского композитора Гарри Голда. Мы работали над этим альбомом в США около 15 лет назад. Тогда Успенская уехала на гастроли в Советский Союз и обещала после возвращения подписать контракт с нами. Однако, вернувшись, она отказалась от выполнения обязательств. Согласно не состоявшемуся договору, каждый из нас должен был получать по 33% прибыли от исполнения песен. В результате Успенская построила свою карьеру, не выплатив никаких гонораров ни композитору, ни автору текстов. По информации ее бывшего директора Игоря Орлова, только на одной песне „Кабриолет“ она заработала два миллиона долларов».
Резник добавил: «Когда Успенская говорит об авторских выплатах, мне становится смешно. За все свои произведения и за все годы я получаю не более 50 тысяч рублей в месяц. Эти песни продолжают звучать как в России, так и за рубежом. На протяжении долгого времени я старался забыть об этой певице, однако она регулярно упоминала мое имя в интервью. Более того, в одной из телепрограмм она публично оскорбила меня, назвав „сволочью“ и „непорядочным человеком“, а также заявила о намерении расправиться со мной через третьих лиц. После подобных слов я не мог больше терпеть подобное отношение».
Поэт подчеркнул, что готов бесплатно предоставлять свои тексты, если речь идет о социальных или государственных проектах: «Все патриотические песни — „Служить России“, „Тревожный вальс“, гимны Прокуратуры и Президентского полка, „Против III мировой“ — я подарил государству. Такая же ситуация и с детскими песнями».
Конфликт с Филиппом Киркоровым
В этом же интервью Резник подчеркнул, что его конфликт с эстрадным певцом Филиппом Киркоровым не был личным. По его словам, недопонимание между ними возникло после того, как он эфире радиопередачи одна слушательница задала вопрос о грубости, с которой Киркоров общался с журналистами. Резник прямо ответил, что это некрасиво, и это мнение вызвало негативную реакцию.
Тем не менее, после этого инцидента Киркоров нашел в себе силы извиниться. Резник впоследствии посетил концерт отца Филиппа, Бедроса, где они с Киркоровым снова воссоединились и общались дружески. Резник также отметил, что не стесняется говорить правду и, если считает, что кто-то посредственный, он скажет это прямо. Говоря о Киркорове, Резник отметил, что считает его талантливым исполнителем.
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