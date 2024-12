«Скоро мы его похороним»: Любовь Успенская пожаловалась на тяжелый год

У певицы Любови Успенской вышел насыщенный на события 2024 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Уходящий 2024 год стал настоящим испытанием для королевы русского шансона Любови Успенской, а потому — она рада его окончанию. Об этом она сообщила корреспонденту URA.RU на премии Fashion New Year Awards. Певица призналась, что с самого начала понимала — високосный год не сулит ничего хорошего. «Когда объявили, что наступает високосный год (2024-й), я еще не знала, что нас ждет, — объясняла Успенская. — Но понимала, что это не наш год: надо было его пережить. Слава Богу, мы его похороним 31-го числа». На премию Fashion New Year Awards пришла вместе с дочерью Татьяной Плаксиной. Судя по идиллии, которую они демонстрировали, отношения между ними полностью восстановились. Подробнее о том, какие беды преследовали Успенскую в 2024-м году — в материале. Судебные тяжбы Успенской с Киркоровым Одним из первых скандалов года стала судебная тяжба между Успенской и Филиппом Киркоровым. Король поп-музыки в своих высказываниях обвинил Успенскую в том, что она «унизительными просьбами неоднократно выпрашивала у него одежду, мелкие личные вещи и иные подарки», назвав ее «попрошайкой». НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Успенская подала в суд на Киркорова, который назвал ее попрошайкой Оскорбленная певица в июне подала на Киркорова иск о защите чести и достоинства, потребовав с него 10 миллионов рублей компенсации. Однако Киркоров не остался в долгу и выдвинул встречный иск против Успенской после ее резких высказываний в его адрес в интервью журналистке Алене Жигаловой. Любовь Залмановна обвинила его во лжи и назвала «женоненавистником» за поддержку пластического хирурга Тимура Хайдарова, на которого массово жаловались пациентки. Судебные разбирательства длились несколько месяцев. В итоге 22 июля суд вынес решение в пользу Киркорова, обязав Успенскую выплатить коллеге 280 тысяч рублей компенсации, публично опровергнуть порочащие сведения и принести извинения. Летом и в конце года Успенская также столкнулась с другими судебными исками. В июне на нее и ее адвоката Елену Сенину подала в суд актриса Наталья Лапина, обвинив их в клевете и распространении в СМИ недостоверной информации. Однако 20 декабря суд встал на сторону Успенской и Сениной. Певица прокомментировала: «Меня тоже привлекли к участию в этом деле. Речь снова идет о песне „По Полюшку“. И снова суд нашей стороной полностью выигран». Тайное бегство дочери Успенской в Израиль Но главным потрясением года для Любови Залмановны стало внезапное исчезновение ее единственной дочери, 34-летней Татьяны Плаксиной. В начале октября, вернувшись из гастрольного тура по Баку, певица обнаружила, что Татьяна пропала, оставив дома все свои вещи, телефоны и документы. «Ее телефоны остались дома, мне страшно, потому что Таня может быть замешана с поездкой в ДНР, ЛНР. Я не знаю, это может быть один из вариантов. Или ее, может быть, где-то дилеры, наркоманы нашли», — делилась переживаниями Успенская. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Пропала дочь певицы Любови Успенской: версии исчезновения, заявление артистки В поисках пропавшей дочери Любовь Успенская заручилась поддержкой Виталия Бородина, возглавляющего Федеральный проект по безопасности и противодействию коррупции. Он допустил вероятность похищения Татьяны Плаксиной недоброжелателями певицы из-за ее патриотичных взглядов и одобрения специальной военной операции: «Приоритетной была именно похищение со стороны врагов. Потому что сейчас ежедневно поступают прямые угрозы со стороны СБУ, ВСУ и других наших врагов». Розыскные мероприятия были начаты и другом исполнительницы Николаем Басковым. Спустя несколько суток удалось установить, что Татьяна цела и невредима — она инкогнито вылетела в Израиль. «Установили, что Татьяна в Израиле, ждем ее приезда в Россию. Но сейчас там люди в бомбоубежищах сидят, тоже непростая ситуация», — прокомментировал Бородин. Также общественник Бородин выдвинул версию, что на решение дочери могла повлиять ее подруга, ранее угрожавшая самой певице: «Единственная зацепка — подруга, которая на нее плохо влияла. Даже есть переписка, в которой она просила Татьяну убить свою маму. Не исключено, что именно она как-то повлияла на дочь». Чтобы впредь контролировать перемещения дочери и приобщить ее к гастрольной жизни, Успенская внесла Татьяну в свой райдер. Она обязала организаторов концертов оплачивать перелет, проживание и другие расходы на сумму 500 тысяч рублей. Долгожданное возвращение дочери и признание ее таланта НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Вернувшуюся в Россию дочь Успенской наградили в Москве В середине декабря Татьяна наконец-то вернулась домой из Израиля. По признанию Успенской, сейчас в ее отношениях с дочерью царит полная идиллия. И уже под занавес года Татьяна, ранее избегавшая публичности, вдруг оказалась в центре внимания на модной премии Fashion New Year Awards 2024. Там ей отдали победу в номинации «Поэзия года». Татьяна вышла на сцену в роскошном черном платье с глубоким декольте и, получив награду, растрогала зал чтением своих стихов. Успенская не скрывала своего счастья и гордости, наблюдая, как ее дочь получает признание.

