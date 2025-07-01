Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших от украинской атаки в Ижевске. Об этом рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
«Я буквально час назад говорил с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Он выражает соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим. Вся необходимая помощь семьям и погибших, и пострадавших, безусловно, будет оказана», — сказал Бречалов на видео, опубликованном в его telegram-канале.
Также Бречалов рассказал, что три человека погибли и 35 ранены в результате атаки ВСУ в Ижевске. В результате ночной атаки украинских беспилотников повреждения получил один из промышленных объектов города. По информации Бречалова, к месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы, был организован вывод сотрудников, имеются раненые и погибшие. Вследствие атаки возникли несколько возгораний, ликвидацией которых занимаются пожарные расчеты. Telegram-канал Shot ранее сообщал, что три дрона были уничтожены средствами ПВО. Подробнее о ситуации в городе — в онлайн-трансляции URA.RU.
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