Путин выразил соболезнования семьям погибших при атаке ВСУ в Ижевске. Видео

Ижевский губернатор доложил Путину об утренней атаке ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России выразил соболезнования семьям погибших при атаке ВСУ в Ижевске
Президент России выразил соболезнования семьям погибших при атаке ВСУ в Ижевске Фото:
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Беспилотники ВСУ атаковали Ижевск

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших от украинской атаки в Ижевске. Об этом рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Я буквально час назад говорил с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Он выражает соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим. Вся необходимая помощь семьям и погибших, и пострадавших, безусловно, будет оказана», — сказал Бречалов на видео, опубликованном в его telegram-канале.

Также Бречалов рассказал, что три человека погибли и 35 ранены в результате атаки ВСУ в Ижевске. В результате ночной атаки украинских беспилотников повреждения получил один из промышленных объектов города. По информации Бречалова, к месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы, был организован вывод сотрудников, имеются раненые и погибшие. Вследствие атаки возникли несколько возгораний, ликвидацией которых занимаются пожарные расчеты. Telegram-канал Shot ранее сообщал, что три дрона были уничтожены средствами ПВО. Подробнее о ситуации в городе — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших от украинской атаки в Ижевске. Об этом рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. «Я буквально час назад говорил с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Он выражает соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим. Вся необходимая помощь семьям и погибших, и пострадавших, безусловно, будет оказана», — сказал Бречалов на видео, опубликованном в его telegram-канале. Также Бречалов рассказал, что три человека погибли и 35 ранены в результате атаки ВСУ в Ижевске. В результате ночной атаки украинских беспилотников повреждения получил один из промышленных объектов города. По информации Бречалова, к месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы, был организован вывод сотрудников, имеются раненые и погибшие. Вследствие атаки возникли несколько возгораний, ликвидацией которых занимаются пожарные расчеты. Telegram-канал Shot ранее сообщал, что три дрона были уничтожены средствами ПВО. Подробнее о ситуации в городе — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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