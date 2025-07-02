02 июля 2025

«Дергает веками»: впавшего в кому свердловчанина готовят к операции в Турции

Свердловчанина, впавшего в кому после падения в Турции, готовят к операции
© Служба новостей «URA.RU»
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Вскоре специалисты проведут операцию туристу
Вскоре специалисты проведут операцию туристу Фото:
новость из сюжета
Свердловчанин упал с балкона на турецком курорте и впал в кому

Туриста Дмитрий Помаза из Верхней Салды (Свердловская область), впавшего в кому после падения с балкона в Турции, готовят к операции. Состояние мужчины стабильно тяжелое, однако улучшились некоторые показатели, которые позволяют работать врачам, рассказала сестра пострадавшего Екатерина.

«Врачи не будут выводить его из медикаментозного сна. Вчера [1 июля] мне удалось попасть к нему, и во время разговора с врачом он начал реагировать, дергая веками, как будто хочет проснуться. Врачи сказали, что у него сильный организм, и он обязательно справится», — написала Екатерина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий утром 17 июня выпал с балкона 3 этажа отеля курорта Тюрклер. Он получил тяжелые травмы и сейчас находится в коме в больнице на ИВЛ. В его крови обнаружили алкоголь.

Его жена Олеся в момент трагедии спала. Когда ее разбудили и сообщили страшную новость, женщине стало плохо. В тот же день она скончалась в турецкой больнице, предположительно, от инфаркта. Подробнее о ситуации — в сюжете агентства.

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Туриста Дмитрий Помаза из Верхней Салды (Свердловская область), впавшего в кому после падения с балкона в Турции, готовят к операции. Состояние мужчины стабильно тяжелое, однако улучшились некоторые показатели, которые позволяют работать врачам, рассказала сестра пострадавшего Екатерина. «Врачи не будут выводить его из медикаментозного сна. Вчера [1 июля] мне удалось попасть к нему, и во время разговора с врачом он начал реагировать, дергая веками, как будто хочет проснуться. Врачи сказали, что у него сильный организм, и он обязательно справится», — написала Екатерина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий утром 17 июня выпал с балкона 3 этажа отеля курорта Тюрклер. Он получил тяжелые травмы и сейчас находится в коме в больнице на ИВЛ. В его крови обнаружили алкоголь. Его жена Олеся в момент трагедии спала. Когда ее разбудили и сообщили страшную новость, женщине стало плохо. В тот же день она скончалась в турецкой больнице, предположительно, от инфаркта. Подробнее о ситуации — в сюжете агентства.
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