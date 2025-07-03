Пасечник пообещал наказать убийц экс-мэра Луганска

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Пасечник назвал взрыв в Луганске терактом
Пасечник назвал взрыв в Луганске терактом Фото:
новость из сюжета
В центре Луганска произошел взрыв

Причастные к смерти бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова в результате взрыва неизбежно понесут наказание. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«Уверен, что после тщательного расследования всех обстоятельств случившегося взрыва, виновные будут найдены и неминуемо понесут заслуженное наказание», — написал глава ЛНР в своем telegram-канале. Он выразил соболезнования семье Пилавова, а также назвал взрыв в Луганске «подлым терактом». 

Сегодня, 3 июля, в результате взрыва в центре города погиб Пилавов. По предварительным данным, у входа в его дом было установлено самодельное взрывное устройство.

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Причастные к смерти бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова в результате взрыва неизбежно понесут наказание. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. «Уверен, что после тщательного расследования всех обстоятельств случившегося взрыва, виновные будут найдены и неминуемо понесут заслуженное наказание», — написал глава ЛНР в своем telegram-канале. Он выразил соболезнования семье Пилавова, а также назвал взрыв в Луганске «подлым терактом».  Сегодня, 3 июля, в результате взрыва в центре города погиб Пилавов. По предварительным данным, у входа в его дом было установлено самодельное взрывное устройство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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