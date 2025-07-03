Пасечник пообещал наказать убийц экс-мэра Луганска

Причастные к смерти бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова в результате взрыва неизбежно понесут наказание. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
«Уверен, что после тщательного расследования всех обстоятельств случившегося взрыва, виновные будут найдены и неминуемо понесут заслуженное наказание», — написал глава ЛНР в своем telegram-канале. Он выразил соболезнования семье Пилавова, а также назвал взрыв в Луганске «подлым терактом».
Сегодня, 3 июля, в результате взрыва в центре города погиб Пилавов. По предварительным данным, у входа в его дом было установлено самодельное взрывное устройство.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.