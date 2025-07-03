Генпрокуратура РФ нашла у челябинского миллиардера Струкова алкогольный актив

Генпрокуратура РФ в ходе национализации компании «Южуралзолото» (ЮГК), принадлежащей вице-спикеру заксобрания Челябинской области Константину Струкову, обнаружила среди его активов крупную долю в винодельческом бизнесе в Краснодарском крае. Речь идет об аграрном предприятии «Сады Предгорья».
«Среди активов, которые Генпрокуратура требует изъять в рамках иска к главе ЮГК Струкова, значится доля в краснодарском агробизнесе по производству яблок „Сады Предгорья“. Эта компания принадлежит бизнесмену Андрею Верзилину», — об этом РБК сообщил собеседник в Генпрокуратуре.
По версии прокуратуры, Струков приобрел три новые организации, в том числе ООО «Хоум» в Челябинске. «Хоум», по данным СПАРК, владеет 33% в «Садах Предгорья». У Верзилина доля составляет 67% и надзорное ведомство считает его не просто деловым партнером, а «доверенным лицом» Струкова. РБК отмечает, что Верзилину также принадлежит 51% в винодельческой компании «ВК Сатера», выпускающей вина под товарными знаками Esse и Kacha Valley.
Ранее URA.RU сообщало, что в бизнес-империи Струкова, помимо ЮГК, есть и другие предприятия. Третьими лицами по иску Генпрокуратуры стали фирмы «Бизнес-Актив», «Хоум» и «Уралвент». Все они зарегистрированы в Челябинске.
Иск о национализации Генпрокуратура РФ направила в Советский районный суд Челябинска 3 июля. Предварительное заседание назначено на 8 июля. Сам Струков рассказал URA.RU, что находится в России и никуда уезжать не собирается. В день направления иска в суд Струков получил орден «За заслуги перед Хакасией».
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