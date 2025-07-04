В Тобольске появится бесплатный Ниндзя-парк. Скрин

В Тобольске в сквере Спортивном появится уличный Ниндзя-парк
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Тоболяки смогут накачать мышцы на свежем воздухе (архивное фото)
Тоболяки смогут накачать мышцы на свежем воздухе (архивное фото) Фото:

В сквере Спортивном в Тобольске появится уличный Ниндзя-парк: сооружение, позволяющее тренировать силу и ловкость. Информация представлена на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по объекту: „Устройство Ниндзя парка в 10 микрорайоне Тобольска“. Расположение — сквер Спортивный. Начальная цена — 8 442 000 рублей», — говорится в документации.

Обустройство спортивной зоны должны быть закончено к 15 сентября. Полосу препятствий можно будет использовать для кроссфит-тренировок.

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В сквере Спортивном в Тобольске появится уличный Ниндзя-парк: сооружение, позволяющее тренировать силу и ловкость. Информация представлена на сайте госзакупок. «Выполнение работ по объекту: „Устройство Ниндзя парка в 10 микрорайоне Тобольска“. Расположение — сквер Спортивный. Начальная цена — 8 442 000 рублей», — говорится в документации. Обустройство спортивной зоны должны быть закончено к 15 сентября. Полосу препятствий можно будет использовать для кроссфит-тренировок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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