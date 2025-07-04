Тоболяки смогут накачать мышцы на свежем воздухе (архивное фото)
В сквере Спортивном в Тобольске появится уличный Ниндзя-парк: сооружение, позволяющее тренировать силу и ловкость. Информация представлена на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по объекту: „Устройство Ниндзя парка в 10 микрорайоне Тобольска“. Расположение — сквер Спортивный. Начальная цена — 8 442 000 рублей», — говорится в документации.
Обустройство спортивной зоны должны быть закончено к 15 сентября. Полосу препятствий можно будет использовать для кроссфит-тренировок.
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