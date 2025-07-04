Аномальные порывы ветра и затопленные набережные: Санкт-Петербург готовится к масштабному наводнению

Уровень воды на дамбе в Санкт-Петербурге превысил отметку 180 сантиметров. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщили в Комплексе защитных сооружений (КЗС).
Наводнение в городе может произойти впервые за 160 лет. Специалисты уже закрыли дамбу. Компания «Россети Ленэнерго» из-за неблагоприятных погодных условий ввела режим повышенной готовности. Специалисты уже занимаются ликвидацией локальных нарушений электроснабжения, которые возникли вследствие аномальных ветровых нагрузок на линии электропередачи. Что известно о происходящем в Санкт-Петербург — в материале URA.RU.
Причиненный непогодой ущерб
Уровень воды в Финском заливе
Уровень воды в Финском заливе превысил 180 сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем telegram-канале со ссылкой на данные Комплекса защитных сооружений города на 9 утра по местному времени.
Некоторые набережные оказались затоплены. В городе введен «желтый» уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду.
Уровень воды в реке Нева продолжает расти. Согласно информации, предоставленной ФБУ «Администрация „Волго-Балт“», по состоянию на 7:00 на гидропосту у Горного института уровень воды достиг 100 сантиметров, тогда как в 05:44 он составлял 89 сантиметров.
Что происходит на улицах города
По информации telegram-канала «Mash на Мойке», порывами ветра было повалено свыше 35 деревьев, повреждения получили не менее пяти автомобилей. В результате шторма в Пушкинском районе были повалены остановочные павильоны и неустойчивые конструкции.
На Серебристом бульваре во дворе движение транспорта оказалось затруднено из-за упавших деревьев, а на улице Некрасова в дерево перекрыло проезжую часть. Городские службы переведены в режим повышенной готовности.
В поселке Солнечное, расположенном в Курортном районе, все автомобили оказались буквально на плаву — на улицах полностью отсутствует сухой асфальт. Пляжная часть в Сестрорецке уже утонула.
Как пишет «Дорожный инспектор», на Северном проспекте, 89, а также на улице Некрасова, 56 зафиксированы случаи падения деревьев на линии электропередачи. На территории Каменного острова дерево упало на проезжую часть 2-й Березовой аллеи, полностью заблокировав движение и причинив серьезные повреждения одному автомобилю. В результате происшествия водитель — женщина — оказалась заблокированной в салоне из-за заклинивших дверей и не смогла покинуть автомобиль сразу после инцидента.
На Комендантском проспекте ветром сдвинуло микроавтобус, сообщил очевидец «Фонтанке.ру». А на 1-й линии Васильевского острова на машину ветром уронило знак, лобовое стекло в трещинах.
Как работает Пулково
Пулковский аэропорт функционирует в обычном режиме, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Как проинформировали «Фонтанку» в пресс-службе аэропорта утром 4 июля, во время прохождения грозового фронта над территорией воздушной гавани два рейса были вынуждены совершить посадку в резервных аэропортах. Самолет, выполнявший рейс №572 из Самары, был направлен во Внуково, а воздушное судно, следовавшее из Минска по маршруту №894, приземлилось в Шереметьево. После стабилизации погодной обстановки оба лайнера благополучно прибыли в Санкт-Петербург.
Во время шторма на Вуоксе начала тонуть лодка
Во время шторма на озере Вуокса начала тонуть лодка. Спасатели помогли четверым. По информации источника, происшествие случилось рано утром на расстоянии примерно трех километров от лодочной станции «Розовый рассвет».
В лодке находились двое взрослых и двое несовершеннолетних в возрасте 10 и 16 лет, которые совершали прогулку и сделали остановку у одного из островов, где плавательное средство начало тонуть. Один из находившихся в лодке сумел связаться со службой экстренной помощи по номеру 112 и сообщил о ситуации, уточнив, что они находятся на острове. В результате инцидента никто не пострадал.
Реакция жителей
На Неве сегодня неспокойно, но и шторм с наводнением не останавливает любителей экстрима от заплывов. Некоторые жители решили искупаться в волнах Финского залива.
Опасное развлечение, которое устроила себе бесстрашная компания в центре города, показал телеканал «Москва24». В кадре были люди в ярких плавках и купальниках, которые рискнули нырнуть в бушующие воды Невы. Повторять такое ни в коем случае нельзя.
Пострадавшие
В Санкт-Петербурге в результате сильного ветра пострадали две женщины. В частности, в Кронштадте на припаркованный автомобиль, в котором находилась одна из пострадавших, упало дерево. Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшую госпитализировали.
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге
Прогноз на 4 июля
В Санкт-Петербурге в течение сегодняшнего дня сохранятся кратковременные и местные дожди, при этом ослабление ветра прогнозируется лишь ближе к позднему вечеру. По словам ведущего специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса, Невa, местами вышедшая из берегов, вернется в свое русло только предстоящей ночью, передает «Фонтанка.ру».
Согласно информации, предоставленной Росгидрометцентром, неблагоприятные погодные условия в городе сохранятся до 01:00. Ожидается, что скорость порывов ветра западного и юго-западного направления будет достигать 15–20 метров в секунду, а в прибрежных зонах возможны усиления ветра до 24 метров в секунду.
Прогноз на выходные
Суббота, 5 июля:
Небо: Облачно с прояснениями, днем местами небольшие дожди.
Температура: Ночью +11…+13°C, днем +18…+20°C.
Ветер: Западный, 5–10 м/с, порывы до 15 м/с.
Давление: Около 757 мм рт. ст. (ниже нормы), изменяется мало.
Воскресенье, 6 июля:
Небо: Облачно, временами дожди.
Температура: Ночью +12…+14°C, днем +17…+19°C.
Ветер: Южный, 2–7 м/с.
Давление: Понижается до 754 мм рт. ст. (ниже нормы).
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