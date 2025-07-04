Второй день национализации «Южуралзолота»: что известно к этому часу

Менеджеров «Южуралзолота» обвиняют в преступлениях на шесть миллиардов

04 июля 2025 в 19:23 Размер текста - 17 +

Струков продолжает руководить рабочими и производственными процессами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Генпрокуратура РФ накануне подала иск в Советский райсуд Челябинска с требованием национализировать предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК). Сегодня стало известно, что в отношении топ-менеджеров Светлинского месторождения компании возбуждены уголовные дела об экологических преступлениях на шесть миллиардов. Сам владелец холдинга, вице-спикер ЗСО Константин Струков находится в России и уезжать не собирается. Что известно о втором днем начала огосударствления холдинга — в материале на URA.RU. У Струкова нашли алкогольный актив Генпрокуратура РФ, пытаясь национализировать ЮГК, обнаружила в числе активов Струкова долю в винодельческом бизнесе. Речь идет об аграрном предприятии «Сады Предгорья» в Краснодарском крае. Само предприятие принадлежит бизнесмену Андрею Верзилину (67% акций, у Струкова — 33%). Но в ведомстве полагают, что Верзилин может быть доверенным лицом Струкова. Генпрокуратура РФ также намерена изъять актив. «Альфа-банк» остановил сделки с акциями ЮГК Брокерское подразделение «Альфа-банка» остановило сделки с акциями ЮГК на основании определения суда — с 4 июля. О дальнейших изменениях будет рассказано позднее, сообщили в финансовой организации. Другой брокер «ВТБ Мои инвестиции» также уведомил клиентов о закрытии «коротких» позиций по акциям ЮГК. В противном случае компания это сделает принудительно. Холдинг может отойти государству Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мосбиржа остановила торги по акциям ЮГК Торги по акциям холдинга Мосбиржа приостановила 4 июля во всех режимах, говорилось в данных на сайте площадки. Рынок заметно отреагировал на начало огосударствления холдинга — объем торгов акциями ЮГК вырос в 28,6 раза всего за несколько дней. События закрутились 2 июля, когда представители Следственного комитета (СК) и ФСБ пришли в офис ЮГК в Пласте и Челябинске. Эксперты «Интеллектуальных инвестиций» говорят, что акции уже госкомпании ЮГК может выкупить по крайне низкой цене или заморозить. В самом холдинге держат связь с Мосбиржей. Акционеров пообещали держать в курсе происходящего. Капитализация бизнеса снизилась на 20%, заявили в пресс-службе ЮГК. Всего сейчас у компании более 220 тысяч частных инвесторов. Струков говорит, что не собирается уезжать из России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Струков: я в России и покидать страну не собираюсь Накануне Струков находился в республике Хакасия, где получил награду и осматривал свое предприятие, сообщил бизнесмен URA.RU. «Я в Хакасии. Никуда из России не уехал и уезжать не собираюсь», — заявил он. Сегодня вернулся в Челябинскую область и также продолжил руководить рабочими и производственными процессами. «Компания продолжает работать», — пояснил Струков. Комментировать попытки Генпрокуратуры РФ национализировать ЮГК он по-прежнему отказывается. Уголовное дело на шесть миллиардов Во второй половине дня 4 июля стало известно, что в отношении топ-менеджеров Светлинского месторождения возбуждены уголовные дела об экологических преступлениях. Совокупный ущерб оценен в шесть миллиардов рублей, сообщило ТАСС. Предприятиям инкриминируют нарушение правил охраны окружающей среды и порчу земли. Известно, что обвинения предъявлены директору Светлинского месторождения Сергею Щелокову и начальнику золотоизвлекательной фабрики Дмитрию Бендику. ЮГК рискует стать четвертым национализированным предприятием в Челябинской области после Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), ОА «Макфа» и «Центра пищевой индустрии — Ариант». Вся информация о требовании Генпрокуратуры РФ национализировать ЮГК собрана в сюжете на URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генпрокуратура РФ накануне подала иск в Советский райсуд Челябинска с требованием национализировать предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК). Сегодня стало известно, что в отношении топ-менеджеров Светлинского месторождения компании возбуждены уголовные дела об экологических преступлениях на шесть миллиардов. Сам владелец холдинга, вице-спикер ЗСО Константин Струков находится в России и уезжать не собирается. Что известно о втором днем начала огосударствления холдинга — в материале на URA.RU. Генпрокуратура РФ, пытаясь национализировать ЮГК, обнаружила в числе активов Струкова долю в винодельческом бизнесе. Речь идет об аграрном предприятии «Сады Предгорья» в Краснодарском крае. Само предприятие принадлежит бизнесмену Андрею Верзилину (67% акций, у Струкова — 33%). Но в ведомстве полагают, что Верзилин может быть доверенным лицом Струкова. Генпрокуратура РФ также намерена изъять актив. Брокерское подразделение «Альфа-банка» остановило сделки с акциями ЮГК на основании определения суда — с 4 июля. О дальнейших изменениях будет рассказано позднее, сообщили в финансовой организации. Другой брокер «ВТБ Мои инвестиции» также уведомил клиентов о закрытии «коротких» позиций по акциям ЮГК. В противном случае компания это сделает принудительно. Торги по акциям холдинга Мосбиржа приостановила 4 июля во всех режимах, говорилось в данных на сайте площадки. Рынок заметно отреагировал на начало огосударствления холдинга — объем торгов акциями ЮГК вырос в 28,6 раза всего за несколько дней. События закрутились 2 июля, когда представители Следственного комитета (СК) и ФСБ пришли в офис ЮГК в Пласте и Челябинске. Эксперты «Интеллектуальных инвестиций» говорят, что акции уже госкомпании ЮГК может выкупить по крайне низкой цене или заморозить. В самом холдинге держат связь с Мосбиржей. Акционеров пообещали держать в курсе происходящего. Капитализация бизнеса снизилась на 20%, заявили в пресс-службе ЮГК. Всего сейчас у компании более 220 тысяч частных инвесторов. Накануне Струков находился в республике Хакасия, где получил награду и осматривал свое предприятие, сообщил бизнесмен URA.RU. «Я в Хакасии. Никуда из России не уехал и уезжать не собираюсь», — заявил он. Сегодня вернулся в Челябинскую область и также продолжил руководить рабочими и производственными процессами. «Компания продолжает работать», — пояснил Струков. Комментировать попытки Генпрокуратуры РФ национализировать ЮГК он по-прежнему отказывается. Во второй половине дня 4 июля стало известно, что в отношении топ-менеджеров Светлинского месторождения возбуждены уголовные дела об экологических преступлениях. Совокупный ущерб оценен в шесть миллиардов рублей, сообщило ТАСС. Предприятиям инкриминируют нарушение правил охраны окружающей среды и порчу земли. Известно, что обвинения предъявлены директору Светлинского месторождения Сергею Щелокову и начальнику золотоизвлекательной фабрики Дмитрию Бендику. ЮГК рискует стать четвертым национализированным предприятием в Челябинской области после Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), ОА «Макфа» и «Центра пищевой индустрии — Ариант». Вся информация о требовании Генпрокуратуры РФ национализировать ЮГК собрана в сюжете на URA.RU.