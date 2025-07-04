Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем
В селе Омутнинское (Тюменская область) вечером 4 июля на пожаре погиб человек. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, тело было обнаружено в сгоревшей хозпостройке.
Тело было обнаружено в сгоревшей хозпостройке
«Сегодня в седьмом часу вечера поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в селе Омутинское на улице Полевой. К сожалению, на пожаре погиб человек», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Спасатели уточнили, что предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Площадь пожара составила 54 квадратных метра.
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