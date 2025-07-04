Пожар унес жизнь жителя тюменского села. Фото

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Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем
Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем Фото:

В селе Омутнинское (Тюменская область) вечером 4 июля на пожаре погиб человек. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, тело было обнаружено в сгоревшей хозпостройке.

Тело было обнаружено в сгоревшей хозпостройке
Тело было обнаружено в сгоревшей хозпостройке
Фото:

«Сегодня в седьмом часу вечера поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в селе Омутинское на улице Полевой. К сожалению, на пожаре погиб человек», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Спасатели уточнили, что предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Площадь пожара составила 54 квадратных метра.

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В селе Омутнинское (Тюменская область) вечером 4 июля на пожаре погиб человек. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, тело было обнаружено в сгоревшей хозпостройке. «Сегодня в седьмом часу вечера поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в селе Омутинское на улице Полевой. К сожалению, на пожаре погиб человек», — сообщается в telegram-канале ведомства. Спасатели уточнили, что предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Площадь пожара составила 54 квадратных метра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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