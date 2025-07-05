Появилась подробность в деле о нападении на сотрудника ДПС в Нальчике

В Нальчике напавший на полицейского пытался завладеть табельным оружием
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Напавший на сотрудника ДПС в Нальчике мужчина хотел завладеть табельным оружием полицейского
Напавший на сотрудника ДПС в Нальчике мужчина хотел завладеть табельным оружием полицейского Фото:
новость из сюжета
В Нальчике двое мужчин напали с ножом на сотрудника ДПС

В Нальчике мужчина, совершивший нападение с ножом на сотрудника ДПС, пытался завладеть табельным оружием полицейского. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.

"Нападавший пытался завладеть табельным оружием сотрудника ДПС, для этого был спровоцирован конфликт с полицейским", — сообщили в правоохранительных органах РИА "Новости". Попытка изъять пистолет у нападавшего оказалась безуспешной.

Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что около 18:00 по московскому времени 4 июля произошло нападение на сотрудника ДПС. Нападавший был ликвидирован на месте. Пострадавшему сотруднику полиции экстренно оказали медицинскую помощь, ему провели срочную операцию. Его состояние остается тяжелым.

По факту нападения следственное управление СК России по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» УК РФ. Личность нападавшего установлена — это житель Урванского района республики. Правоохранители продолжают выяснять мотивы и обстоятельства произошедшего.

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В Нальчике мужчина, совершивший нападение с ножом на сотрудника ДПС, пытался завладеть табельным оружием полицейского. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии. "Нападавший пытался завладеть табельным оружием сотрудника ДПС, для этого был спровоцирован конфликт с полицейским", — сообщили в правоохранительных органах РИА "Новости". Попытка изъять пистолет у нападавшего оказалась безуспешной. Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что около 18:00 по московскому времени 4 июля произошло нападение на сотрудника ДПС. Нападавший был ликвидирован на месте. Пострадавшему сотруднику полиции экстренно оказали медицинскую помощь, ему провели срочную операцию. Его состояние остается тяжелым. По факту нападения следственное управление СК России по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» УК РФ. Личность нападавшего установлена — это житель Урванского района республики. Правоохранители продолжают выяснять мотивы и обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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