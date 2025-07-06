Введены ограничения в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Пулкова, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск ВВЕДЕНЫ в аэропорту Пулково», — сообщает Кореняко. Сделал он это в своем telegram-канале.
Ранее подобные ограничения вводили в аэропортах Кирова, Пскова и Нижнего Новгорода. Такие меры принимаются Росавиацией для обеспечения безопасности полетов в условиях повышенного риска.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.