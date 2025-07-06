Путин: в БРИКС продвигаются процессы создания зерновой биржи

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По словам российского лидера, в БРИКС также продвигается идея создания центра климатических исследований
По словам российского лидера, в БРИКС также продвигается идея создания центра климатических исследований Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС в Бразилии 6—7 июля 2025 года

В рамках БРИКС продолжается работа по формированию зерновой биржи, разработке постоянной логистической платформы и запуску инициативы по спортивному сотрудничеству. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе пленарного заседания саммита в режиме видеоконференции.

"Продвигаются процессы создания в БРИКС зерновой биржи, центра климатических исследований, постоянной логистической платформы, программы спортивного сотрудничества", — подчеркнул президент России. Трансляция его выступления велась на канале "Россия 24".

В рамках этого же выступления Путин также рассказал о неуклонном росте в торговле национальных валют стран-участниц саммита. Кроме того, российский лидер рассказал о том, что государства БРИКС занимают примерно треть всей площади суши на планете. Также они объединяют около половины мирового населения и обеспечивают 40% мировой экономики. Путин также отметил, что все страны саммита поддерживают принципы равноправия, добрососедских отношений и отстаивают приоритет традиционных ценностей, что является отражением их ценностей и целей.

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В рамках БРИКС продолжается работа по формированию зерновой биржи, разработке постоянной логистической платформы и запуску инициативы по спортивному сотрудничеству. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе пленарного заседания саммита в режиме видеоконференции. "Продвигаются процессы создания в БРИКС зерновой биржи, центра климатических исследований, постоянной логистической платформы, программы спортивного сотрудничества", — подчеркнул президент России. Трансляция его выступления велась на канале "Россия 24". В рамках этого же выступления Путин также рассказал о неуклонном росте в торговле национальных валют стран-участниц саммита. Кроме того, российский лидер рассказал о том, что государства БРИКС занимают примерно треть всей площади суши на планете. Также они объединяют около половины мирового населения и обеспечивают 40% мировой экономики. Путин также отметил, что все страны саммита поддерживают принципы равноправия, добрососедских отношений и отстаивают приоритет традиционных ценностей, что является отражением их ценностей и целей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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