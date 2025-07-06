Путин: в БРИКС продвигаются процессы создания зерновой биржи

В рамках БРИКС продолжается работа по формированию зерновой биржи, разработке постоянной логистической платформы и запуску инициативы по спортивному сотрудничеству. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе пленарного заседания саммита в режиме видеоконференции.
"Продвигаются процессы создания в БРИКС зерновой биржи, центра климатических исследований, постоянной логистической платформы, программы спортивного сотрудничества", — подчеркнул президент России. Трансляция его выступления велась на канале "Россия 24".
В рамках этого же выступления Путин также рассказал о неуклонном росте в торговле национальных валют стран-участниц саммита. Кроме того, российский лидер рассказал о том, что государства БРИКС занимают примерно треть всей площади суши на планете. Также они объединяют около половины мирового населения и обеспечивают 40% мировой экономики. Путин также отметил, что все страны саммита поддерживают принципы равноправия, добрососедских отношений и отстаивают приоритет традиционных ценностей, что является отражением их ценностей и целей.
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