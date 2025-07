США прекратили поставку вооружений ВСУ. Для Украины это стало ударом, а в Пентагоне назвали это временными мерами. Само американское оборонное ведомство подверглось критике за предпринятое решение, и демократы, и республиканцы заявляют о необходимости дальнейшей поддержки Украины из-за ее неудач на фронте и призывают президента США Дональда Трампа разобраться в ситуации.

При этом Киеву придется выпрашивать у Европы больше вооружения, которое, в том числе, предполагается закупать у Вашингтона. Последний же, несмотря на прекращение военной помощи, продолжает делиться с ВСУ разведданными. Подробнее о решении США, разладе внутри Белого дома и последствиях для Киева — в материале URA.RU.

США остановили поставки оружия на Украину

Army Capt. Ian Sandall / U.S. Department of Defense

Army Capt. Ian Sandall / U.S. Department of Defense

Фото: Army Capt. Ian Sandall / U.S. Department of Defense

Штаты прекратили все поставки вооружения Украине, включая боеприпасы и запчасти. Об этом сообщает издание The Economist со ссылкой на украинских чиновников.

В то же время представители США отрицают полную остановку и подчеркивают, что речь идет о временной мере — пересмотре и ревизии экспорта, которую могут отменить в любой момент. По данным Пентагона, приостановка поставок ограничена по времени и касается не только Украины, но и других союзников Вашингтона.

Украинские чиновники связывают решение США с возможной попыткой администрации президента Дональда Трампа оказать давление на Киев ради политических уступок, отмечает издание. Эксперты, опрошенные The Economist, считают, что даже при сохраняющейся паузе в поставках, украинский фронт в ближайшие месяцы не окажется под угрозой полного коллапса. Однако они указывают на возрастающие риски: Россия продолжает продвигаться, а дефицит вооружения может привести к дополнительным потерям среди украинских военных и потере территорий.

Внутренние разногласия в Белом доме

Решение о приостановке поставок американских боеприпасов Украине было принято главой политического управления Пентагона Элбриджем Колби. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высказывания главы комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола.

По мнению политика, внутри Белого дома существуют разногласия по поводу поддержки Украины, а сам Колби, вероятно, не согласовывал свое решение с госсекретарем Марко Рубио. Politico отмечает, что решение о приостановке поставок стало неожиданностью не только для конгрессменов и представителей Госдепартамента, но и для европейских союзников США.

Источники издания сообщили, что даже ближайшее окружение президента Дональда Трампа выразило недоумение этим шагом. По их словам, такие действия вызвали обвинения в нарушении координации и отсутствии информирования других членов администрации о происходящем.

Пентагон подвергся критике за свое решение, пишет Bloomberg. И демократы, и республиканцы заявили, что не было никакой необходимости останавливать то оружие, которое уже было в пути. По их мнению, оно крайне важно для Украины, которая терпит все большие потери в технике и личном составе на поле боя на фоне развивающегося наступления российской армии. Многие в правительстве потребовали от Трампа провести брифинг и разобраться в ситуации.

Сообщения о задержке поставок

.