Российский премьер Михаил Мишустин, приехавший в Екатеринбург на «Иннопром», провел встречу с врио губернатора Денисом Паслером. Он пожелал главе региона удачи и поблагодарил за организацию промышленной выставки, передает со встречи корреспондент URA.RU.
«Хочу поблагодарить всех, кто напряженно работал, готовился, поскольку это очень важное мероприятие для отраслей промышленности, для федеральных органов государственной власти. Здесь собрались тысячи людей со всей страны. И хочу также пожелать вам успехов на новой должности. Вы много лет до этого работали здесь председателем правительства, руководили Оренбургской областью. Хочу, чтобы у вас все получилось. Удачи вам во всех делах и начинаниях», — обратился Мишустин к Паслеру.
Пост врио губернатора Паслер занял 26 марта. Он сменил Евгения Куйвашева, который руководил Свердловской областью с 2012 года. Мишустин все последние годы выставку «Иннопром» не пропускает. В этом году она проходит с 7 по 10 июля, страной-партнером является Саудовская Аравия. Подробнее о том, как проходили визиты премьера в уральскую столицу в прошлые годы, в сбойке URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!