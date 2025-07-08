Челябинскому адвокату, защищавшему фигуранта дела в ПФР, утвердили условный срок

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Приговор Олегу Косенко вступил в силу
Приговор Олегу Косенко вступил в силу Фото:

Челябинский облсуд 8 июля утвердили условный срок адвокату Олегу Косенко, осужденному за мошенничество. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката, представляющего интересы Олега Косенко. Приговор, которым Косенко приговорен к пяти с половиной годам условного лишения свободы, оставлен без изменения и вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Косенко попал под следствие после вынесения приговора Александру Орехову, занимавшего пост заместителя главы челябинского отделения ПФР Виктора Чернобровина. Тот обвинил адвоката в мошенничестве. Якобы Косенко обещал Орехову, что за определенную сумму решит вопрос с назначением условного наказания. Но вопреки ожиданиям менеджер фонда получил реальный срок и уже из колонии написал заявление на адвоката, так как тот якобы не вернул ему деньги. 

Косенко скрутили прямо на улице в марте 2023 года. Коллеги вступились за него: его защиту были готовы осуществлять более 20 адвокатов. Все они считали, что Косенко стал жертвой оговора со стороны Орехова. Но суд счел его виновным. В феврале 2025 года адвоката приговорили к пяти с половиной годам условного лишения свободы.

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Челябинский облсуд 8 июля утвердили условный срок адвокату Олегу Косенко, осужденному за мошенничество. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката, представляющего интересы Олега Косенко. Приговор, которым Косенко приговорен к пяти с половиной годам условного лишения свободы, оставлен без изменения и вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Косенко попал под следствие после вынесения приговора Александру Орехову, занимавшего пост заместителя главы челябинского отделения ПФР Виктора Чернобровина. Тот обвинил адвоката в мошенничестве. Якобы Косенко обещал Орехову, что за определенную сумму решит вопрос с назначением условного наказания. Но вопреки ожиданиям менеджер фонда получил реальный срок и уже из колонии написал заявление на адвоката, так как тот якобы не вернул ему деньги.  Косенко скрутили прямо на улице в марте 2023 года. Коллеги вступились за него: его защиту были готовы осуществлять более 20 адвокатов. Все они считали, что Косенко стал жертвой оговора со стороны Орехова. Но суд счел его виновным. В феврале 2025 года адвоката приговорили к пяти с половиной годам условного лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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