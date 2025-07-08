08 июля 2025

Паслер назвал сроки открытия свердловского участка «путинского автобана»

Свердловский участок Дюртюли — Ачит на М-12 «Восток» откроют в июле 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
М-12 вольется в Пермский тракт от Ачита
М-12 вольется в Пермский тракт от Ачита Фото:
новость из сюжета
«Иннопром — 2025»

В Свердловской области отрезок федеральной трассы М-12 «Восток» на участке Дюртюли — Ачит планируют открыть в июле. Об этом на выставке «Иннопром» рассказал врио губернатора Денис Паслер, подтвердив тем самым ранние заявления руководства генподрядчика — ГК «Автодор», передает корреспондент URA.RU.

«Проект этой дороги очень важен и нужен и с точки зрения безопасности, и экономики, и развития, ну и по сути всех остальных инициатив, которые очевидны всем нам. Поэтому, честно говоря, мы ожидаем, что это будет уже очень-очень скоро. Я считаю, что даже быстрее, чем вы думаете», — подчеркнул Паслер.

Глава региона признался, что уже сам дважды проехался по новой трассе. По его словам, теперь добираться стало намного быстрее, комфортнее и безопаснее, а затраченное время на дорогу на участках, где ездил губернатор, сократилось в два раза. «Если говорить про запуск именно этой составляющей до нас, я думаю, что это произойдет уже в этом месяце [июле]», — сказал губернатор.

Масштабное строительство федеральной трассы от города Дюртюли до поселка Ачит стартовало несколько лет назад. В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В октябре 2023 года глава государства торжественно открыл второй участок дороги Пермь — Екатеринбург.

Изначально открыть движение по всей трассе планировали в конце 2024-го. В рамках строительства третьего этапа дороги Дюртюли — Ачит планировалось возвести две развязки, пять мостов и семь путепроводов. Готовность участка трассы М-12 «Восток» в Свердловской области еще в апреле 2024 года составляла 50%, а в начале ноября зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил о завершении основных работ. М-12 вольется в Пермский тракт от Ачита.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области отрезок федеральной трассы М-12 «Восток» на участке Дюртюли — Ачит планируют открыть в июле. Об этом на выставке «Иннопром» рассказал врио губернатора Денис Паслер, подтвердив тем самым ранние заявления руководства генподрядчика — ГК «Автодор», передает корреспондент URA.RU. «Проект этой дороги очень важен и нужен и с точки зрения безопасности, и экономики, и развития, ну и по сути всех остальных инициатив, которые очевидны всем нам. Поэтому, честно говоря, мы ожидаем, что это будет уже очень-очень скоро. Я считаю, что даже быстрее, чем вы думаете», — подчеркнул Паслер. Глава региона признался, что уже сам дважды проехался по новой трассе. По его словам, теперь добираться стало намного быстрее, комфортнее и безопаснее, а затраченное время на дорогу на участках, где ездил губернатор, сократилось в два раза. «Если говорить про запуск именно этой составляющей до нас, я думаю, что это произойдет уже в этом месяце [июле]», — сказал губернатор. Масштабное строительство федеральной трассы от города Дюртюли до поселка Ачит стартовало несколько лет назад. В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В октябре 2023 года глава государства торжественно открыл второй участок дороги Пермь — Екатеринбург. Изначально открыть движение по всей трассе планировали в конце 2024-го. В рамках строительства третьего этапа дороги Дюртюли — Ачит планировалось возвести две развязки, пять мостов и семь путепроводов. Готовность участка трассы М-12 «Восток» в Свердловской области еще в апреле 2024 года составляла 50%, а в начале ноября зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил о завершении основных работ. М-12 вольется в Пермский тракт от Ачита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...