Паслер назвал сроки открытия свердловского участка «путинского автобана»

В Свердловской области отрезок федеральной трассы М-12 «Восток» на участке Дюртюли — Ачит планируют открыть в июле. Об этом на выставке «Иннопром» рассказал врио губернатора Денис Паслер, подтвердив тем самым ранние заявления руководства генподрядчика — ГК «Автодор», передает корреспондент URA.RU.
«Проект этой дороги очень важен и нужен и с точки зрения безопасности, и экономики, и развития, ну и по сути всех остальных инициатив, которые очевидны всем нам. Поэтому, честно говоря, мы ожидаем, что это будет уже очень-очень скоро. Я считаю, что даже быстрее, чем вы думаете», — подчеркнул Паслер.
Глава региона признался, что уже сам дважды проехался по новой трассе. По его словам, теперь добираться стало намного быстрее, комфортнее и безопаснее, а затраченное время на дорогу на участках, где ездил губернатор, сократилось в два раза. «Если говорить про запуск именно этой составляющей до нас, я думаю, что это произойдет уже в этом месяце [июле]», — сказал губернатор.
Масштабное строительство федеральной трассы от города Дюртюли до поселка Ачит стартовало несколько лет назад. В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В октябре 2023 года глава государства торжественно открыл второй участок дороги Пермь — Екатеринбург.
Изначально открыть движение по всей трассе планировали в конце 2024-го. В рамках строительства третьего этапа дороги Дюртюли — Ачит планировалось возвести две развязки, пять мостов и семь путепроводов. Готовность участка трассы М-12 «Восток» в Свердловской области еще в апреле 2024 года составляла 50%, а в начале ноября зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил о завершении основных работ. М-12 вольется в Пермский тракт от Ачита.
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