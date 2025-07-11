В Пулково введены временные ограничения

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Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты
Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты Фото:

В международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал официальный представитель Росавиации в своем telegram-канале. Введение ограничений стало обязательной мерой для поддержания безопасности полетов.

Ранее в аэропорту Жуковский, расположенном в Московской области, временно ограничили прибытие и отправка самолетов. В Росавиации пояснили, что введение ограничений связано с необходимостью поддержания безопасности авиационных перевозок. Позже ограничения были сняты.

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В международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. «Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал официальный представитель Росавиации в своем telegram-канале. Введение ограничений стало обязательной мерой для поддержания безопасности полетов. Ранее в аэропорту Жуковский, расположенном в Московской области, временно ограничили прибытие и отправка самолетов. В Росавиации пояснили, что введение ограничений связано с необходимостью поддержания безопасности авиационных перевозок. Позже ограничения были сняты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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