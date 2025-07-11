ВСУ атаковали здание администрации города Энергодара

ВСУ атаковали дроном-камикадзе здание администрации Энергодара Запорожской области в ночь на 11 июля. Об этом сообщил глава администрации Максим Пухов в обращении к жителям города.
«Дрон-камикадзе ударил по кровле администрации. К счастью, в этот момент никого в здании не было, значительного возгорания не произошло», — отметил глава города на видео, опубликованном в его telegram-канале. Пухов добавил, что атака стала очередным случаем повреждения городской инфраструктуры за последние сутки.
Накануне, по информации администрации, был совершен удар дроном-камикадзе по жилому дому на проспекте Строителей. В результате атаки были повреждены фасад здания и припаркованные рядом автомобили. Несмотря на то что обстрел произошел днем, жертв среди жителей удалось избежать.
Пухов также сообщил о росте числа возгораний вокруг Энергодара из-за жаркой и сухой погоды. Он подчеркнул, что сотрудники МЧС работают в режиме повышенной готовности, оперативно реагируя на все случаи пожаров и обстрелов. Глава города призвал жителей сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.
В начале июля глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что ВСУ осуществили артиллерийский обстрел прибрежной зоны Энергодара. По словам политика, удар был нанесен именно по береговой линии города, пишет RT.
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