В Германии будут судить комика, пошутившего над Трампом

SZ: немецкий сатирик Хотцо предстанет перед судом за шутки о покушении на Трампа
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Сатирик предстанет перед судом после шутки о покушении на Трампа
Сатирик предстанет перед судом после шутки о покушении на Трампа Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Немецкий сатирик Себастиан Хотц, известный под псевдонимом El Hotzo, предстанет перед уголовным судом в Берлине 23 июля из-за публикаций в соцсети X, связанных с покушением на президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствует официальное заявление суда.

«То, что теперь, практически через год, 23 июля, из-за этого твита (поста, связанного с покушением на Трампа — прим URA.RU) он (Хотц — прим. URA.RU) должен предстать перед судом в качестве обвиняемого — неожиданно запоздалая изюминка [той шутки], которую и в этот раз не все считают ходят смешной», — пишет Suddeutsche Zeitung. Газета ссылается на заявление суда.

Причиной судебного разбирательства стали две публикации Хотца, сделанные летом прошлого года. В одной из них сатирик иронизировал над покушением на Трампа и его ранением в ухо, а в другой выразил одобрение смерти «фашистов». Оба поста были позднее удалены, однако они привлекли широкое внимание, в том числе со стороны владельца соцсети X Илона Маска и бывшего вице-спикера бундестага Вольфганга Кубики.

Прокуратура Берлина обвиняет сатирика в публичном одобрении уголовно наказуемых деяний. Сам Хотц отказался комментировать ситуацию до вынесения судебного вердикта. По данным издания, внимание к инциденту усилилось после того, как на публикации обратил внимание Маск, а также ряд немецких политиков.

На действующего главу США Дональда Трампа было совершено два покушения. Первый инцидент произошел 13 июля 2024 года в Пенсильвании во время предвыборного выступления: на тот момент кандидат на пост президента получил огнестрельное ранение уха, один из присутствующих погиб, еще двое получили ранения. По данным Секретной службы США, нападавший — 20-летний Томас Мэтью Крукс — был ликвидирован после того, как несколько раз выстрелил в сторону сцены. Злоумышленник скрывался на крыше промышленного здания, расположенного примерно в 100 метрах от места проведения митинга, вне охраняемой зоны мероприятия.

Второй случай произошел 15 сентября 2024 года возле гольф-клуба Трампа во Флориде. Подозреваемым в организации покушения назван Райан Уэсли Раут, который, по сообщениям, проявлял повышенный интерес к вооруженному конфликту на Украине. Представители ВСУ подтвердили, что Раут предпринимал неоднократные попытки вступить в ряды украинской армии.

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Немецкий сатирик Себастиан Хотц, известный под псевдонимом El Hotzo, предстанет перед уголовным судом в Берлине 23 июля из-за публикаций в соцсети X, связанных с покушением на президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствует официальное заявление суда. «То, что теперь, практически через год, 23 июля, из-за этого твита (поста, связанного с покушением на Трампа — прим URA.RU) он (Хотц — прим. URA.RU) должен предстать перед судом в качестве обвиняемого — неожиданно запоздалая изюминка [той шутки], которую и в этот раз не все считают ходят смешной», — пишет Suddeutsche Zeitung. Газета ссылается на заявление суда. Причиной судебного разбирательства стали две публикации Хотца, сделанные летом прошлого года. В одной из них сатирик иронизировал над покушением на Трампа и его ранением в ухо, а в другой выразил одобрение смерти «фашистов». Оба поста были позднее удалены, однако они привлекли широкое внимание, в том числе со стороны владельца соцсети X Илона Маска и бывшего вице-спикера бундестага Вольфганга Кубики. Прокуратура Берлина обвиняет сатирика в публичном одобрении уголовно наказуемых деяний. Сам Хотц отказался комментировать ситуацию до вынесения судебного вердикта. По данным издания, внимание к инциденту усилилось после того, как на публикации обратил внимание Маск, а также ряд немецких политиков. На действующего главу США Дональда Трампа было совершено два покушения. Первый инцидент произошел 13 июля 2024 года в Пенсильвании во время предвыборного выступления: на тот момент кандидат на пост президента получил огнестрельное ранение уха, один из присутствующих погиб, еще двое получили ранения. По данным Секретной службы США, нападавший — 20-летний Томас Мэтью Крукс — был ликвидирован после того, как несколько раз выстрелил в сторону сцены. Злоумышленник скрывался на крыше промышленного здания, расположенного примерно в 100 метрах от места проведения митинга, вне охраняемой зоны мероприятия. Второй случай произошел 15 сентября 2024 года возле гольф-клуба Трампа во Флориде. Подозреваемым в организации покушения назван Райан Уэсли Раут, который, по сообщениям, проявлял повышенный интерес к вооруженному конфликту на Украине. Представители ВСУ подтвердили, что Раут предпринимал неоднократные попытки вступить в ряды украинской армии.
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