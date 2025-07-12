Почему никто не нападает на Северную Корею и другие заявления Лаврова в КНДР

Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын поддерживают регулярное взаимодействие. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе визита в КНДР, где 12 июля начались переговоры в рамках второго раунда российско-корейского стратегического диалога. По словам Лаврова, лидеры обеих стран постоянно находятся на связи и обмениваются посланиями и эта практика сохранится в будущем. Министр подчеркнул, что конкретные поводы для таких обменов будут определяться лично главами государств.
Кроме того, Лавров отметил, что в планах сохраняются и будущие контакты между лидерами России и Северной Кореи. Вопросы о времени и месте следующих встреч будут согласованы отдельно. Другие главные заявления Лаврова в КНДР — в материале URA.RU.
Ядерная программа КНДР
Министр иностранных дел России в ходе официального визита в Северную Корею заявил, что Москва осознает мотивы, побудившие КНДР к реализации своей ядерной программы. По словам Лаврова, руководство КНДР пришло к соответствующим выводам задолго до нанесения израильско-американских ударов по территории Ирана. Именно своевременное принятие решений в Пхеньяне, отметил министр, стало причиной того, что никто не рассматривает возможность применения силы против КНДР, несмотря на продолжающееся военное строительство в регионе с участием США, Южной Кореи и Японии.
Лавров подчеркнул, что Россия предостерегает от попыток использовать складывающиеся региональные отношения для формирования альянсов против каких-либо стран, включая КНДР и РФ. Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что технологии, которыми располагает Северная Корея, являются результатом работы ее собственных ученых.
Помощь Северной Кореи в СВО
Сергей Лавров также заявил, что Ким Чен Ын самостоятельно определяет формат предоставления поддержки России в рамках договора о стратегическом партнерстве, в том числе в контексте специальной военной операции на территории Украины. «Мы реагировали на предложение председателя государственных дел, у нас не было причин отказываться от этого искреннего проявления солидарности», — отметил Лавров на пресс-конференции в Вонсане.
Россия создаст монумент о погибших за Курскую область солдатах КНДР
В ближайшее время Россия и КНДР намерены увековечить память военнослужащих Корейской народной армии, погибших при освобождении Курской области, сообщил министр иностранных дел РФ. По его словам, с такой инициативой выступила российская сторона, и она была поддержана корейскими партнерами. Предполагается возведение памятного монумента, а также организация мероприятий, посвященных боевому содружеству двух стран в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн. Лавров выразил надежду, что в ближайшем будущем проекты получат конкретное воплощение и их реализация начнется в кратчайшие сроки.
Сотрудничество РФ и КНДР стабилизирует ситуации на Корейском полуострове
Сергей Лавров также отметил, что укрепление партнерских связей между Россией и Северной Кореей оказывает положительное влияние на поддержание стабильности на Корейском полуострове. В ходе переговоров с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи было отмечено, что поступательное развитие сотрудничества между странами соответствует интересам обеих сторон, добавил министр.
Опасность инфраструктуры НАТО
Россия и КНДР выражают обеспокоенность по поводу попыток развертывания инфраструктуры НАТО как в Северо-Восточной Азии, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, заявил министр иностранных дел РФ. Лавров также указал на то, что действия внешних игроков, направленные на создание ограниченных по формату военно-политических альянсов и продвижение инфраструктуры Североатлантического альянса в регион, являются не только неэффективными, но и представляют угрозу стабильности.
Доклад группы мониторинга санкции ООН против КНДР — «пустышка»
Сергей Лавров охарактеризовал майский доклад Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT) как «пустышку». В опубликованном в конце мая отчете MSMT содержатся сведения о якобы нарушениях и обходе санкций ООН со стороны РФ и КНДР. Особое внимание в документе уделяется вопросам так называемого «незаконного военного взаимодействия» между двумя странами, включая возможные поставки вооружений и обучение военнослужащих КНДР на российской территории.
Глава российского ведомства подчеркнул, что исключительно Совет Безопасности ООН обладает полномочиями давать оценку действиям КНДР, России или любых других государств. По заявлению министра, Совет Безопасности даже не был уведомлен о решениях, принятых MSMT.
Запуск паромного и авиасообщения между странами
Москва и Пхеньян обсуждают возможность открытия паромного и авиационного сообщения между российскими регионами и северокорейским курортным городом Вонсан. Об этом сообщил Лавров в ходе пресс-конференции в КНДР. По его словам, на повестке дня стоит вопрос организации авиасообщения с Владивостоком и Хабаровском, а также открытия паромной линии, что стало одной из тем прошедших переговоров.
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва и Пхеньян намерены восстановить морское сообщение. Он подчеркнул, что стороны стремятся расширять взаимодействие на уровне регионов. Сейчас уже возобновлены авиарейсы между Москвой, Хабаровском и Пхеньяном, и в планах — восстановление морских перевозок. По мнению министра, эти меры будут способствовать развитию межчеловеческих контактов между Россией и КНДР.
О заявлениях Трампа о необходимости возобновления контактов США и КНДР
Глава МИД РФ подчеркнул, что как в России, так и в КНДР ознакомились с высказываниями президента США Дональда Трампа о необходимости возобновления диалога между Вашингтоном и Пхеньяном, включая контакты на высшем уровне. По словам Лаврова, сейчас это все, что известно по этому вопросу.
Комментируя перспективы взаимодействия между КНДР и Южной Кореей, министр подчеркнул, что Москва будет выстраивать свои действия исключительно по тем направлениям, которые устраивают Пхеньян и соответствуют его интересам. «Это (КНДР — прим. URA.RU) наш союзник, и из этого мы будем исходить», — добавил он.
«Корпус многонациональных сил для защиты Украины»
Москва не придает значения обсуждениям о формировании «корпуса многонациональных сил для защиты Украины», заявил Лавров. По его словам, российская сторона не проявляет особого интереса к этим инициативам, однако из-за их широкой огласки игнорировать подобные заявления невозможно. Лавров подчеркнул, что Россия не рассматривает всерьез различные идеи, выдвигаемые теми, кто стремится привлечь к себе внимание на международной арене.
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