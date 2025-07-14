Сегодня, 14 июля, президент США Дональд Трамп должен выступить с заявлением, которое может существенно повлиять на ситуацию вокруг Украины и отношений с Россией. Хотя точное содержание его речи пока неизвестно, источники в администрации предполагают, что речь может идти о новых поставках вооружений Киеву, санкциях против Москвы или даже конфискации замороженных российских активов. Что планирует объявить Трамп в своей речи и реакция Кремля на заявления американского лидера — в материале URA.RU.
Что может объявить Трамп
Поставки оружия Украине
Согласно информации Axios, Трамп может объявить о масштабной программе военной помощи Украине, включающей поставки наступательного вооружения. В частности, обсуждается передача ракет большой дальности, способных поражать цели в глубине российской территории. При этом финансирование этих поставок, вероятно, ляжет на европейских союзников США. Этот вопрос Трамп намерен обсудить с генсеком НАТО Марком Рютте.
«Мягкие санкции» против России
Американист Малек Дудаков не исключает, что Трамп объявит о новых ограничительных мерах в отношении России, хотя и в «мягкой» форме. Пока администрация США колеблется между ужесточением санкционного режима и попытками активизировать переговорный процесс.
Ответ на предложение России
Американист Рафаэль Ордуханян заявил, что выступление Трампа станет ответом на новые предложения России по Украине и должно прояснить его позицию по этому вопросу. Эксперт отметил, что ситуация вокруг Трампа крайне напряженная, он теряет поддержку и сталкивается с многочисленными вопросами относительно своей внешней политики.
Конфискация замороженных активов
Один из самых радикальных вариантов — конфискация пяти млрд долларов российских активов в США с последующим их направлением на помощь Украине. Экс-президент Штатов Джо Байден избегал подобных шагов, опасаясь дестабилизации финансовых рынков, но Трамп, судя по всему, рассматривает этот сценарий. В ЕС также обсуждают использование замороженных российских средств (около 300 млрд долларов), но там процесс осложнен юридическими барьерами.
Тревожное ожидание Киева и визит Келлога
В Киеве заявление Трампа ждут с тревогой. Украинские власти надеются, что оно усилит давление на Россию и подтвердит поддержку со стороны США. Украинский чиновник в разговоре с BILD выразил мнение, что усилия Киева могли убедить Трампа в том, что российская сторона якобы не заинтересована в достижении мирного решения конфликта.
Сегодня в Киев прибыл специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог. Его на вокзале встретил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который сообщил, что стороны обсудят вопросы обороны, безопасности, поставок оружия, санкций и сотрудничества между Украиной и США.
Что говорит сам Трамп
Трамп держит интригу, намекая на важные решения по России и Украине, но избегает конкретики. На вопросы журналистов о возможных новых мерах против Москвы он загадочно ответил: «Знаю. Вы увидите, что кое-что будет происходить». Позже, отказавшись раскрывать детали, президент США добавил: «Завтра мы все увидим».
Как реагирует Кремль на заявления Трампа
В Москве заявления Трампа комментируют сдержанно. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль внимательно следит за ситуацией, но ждет конкретных действий. Российский лидер Владимир Путин, как отмечают западные СМИ, сохраняет спокойствие и неизменно продолжает настаивать на необходимости устранения «коренных причин» конфликта, включая расширение НАТО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.