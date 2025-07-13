13 июля 2025

Убивая свою девушку и ее мать, екатеринбургский школьник сломал нож. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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17-летний парень был приговорен к 9,6 годам колонии
17-летний парень был приговорен к 9,6 годам колонии Фото:
новость из сюжета
Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге

Школьник из Екатеринбурга, осужденный на девять с половиной лет колонии за двойное убийство, расправлялся с жертвами с особой жестокостью. Свердловское управление СКР опубликовало фото ножа, который был найден на месте преступления. 

Как видно на кадрах, орудие сломано: лезвие отломилось от рукоятки. Именно этим кухонным ножом 16-летний на тот момент подросток убивал свою 14-летнюю девушку и ее мать. Потом он расправился с их питомцем — собакой породы шпиц. Сыщиков, работавших по этому резонансному делу, поразило хладнокровие юного убийцы. 

Как уже сообщалось, мотивом стала ревность: парень приревновал девочку к старшему брату. С места преступление он забрал телефоны и банковские карты убитых, обналичил деньги и отправился гулять. 14 июля суд вынес ему приговор — девять лет и шесть месяцев воспитательной колонии. 

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Школьник из Екатеринбурга, осужденный на девять с половиной лет колонии за двойное убийство, расправлялся с жертвами с особой жестокостью. Свердловское управление СКР опубликовало фото ножа, который был найден на месте преступления.  Как видно на кадрах, орудие сломано: лезвие отломилось от рукоятки. Именно этим кухонным ножом 16-летний на тот момент подросток убивал свою 14-летнюю девушку и ее мать. Потом он расправился с их питомцем — собакой породы шпиц. Сыщиков, работавших по этому резонансному делу, поразило хладнокровие юного убийцы.  Как уже сообщалось, мотивом стала ревность: парень приревновал девочку к старшему брату. С места преступление он забрал телефоны и банковские карты убитых, обналичил деньги и отправился гулять. 14 июля суд вынес ему приговор — девять лет и шесть месяцев воспитательной колонии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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