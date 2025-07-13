Школьник из Екатеринбурга, осужденный на девять с половиной лет колонии за двойное убийство, расправлялся с жертвами с особой жестокостью. Свердловское управление СКР опубликовало фото ножа, который был найден на месте преступления.
Как видно на кадрах, орудие сломано: лезвие отломилось от рукоятки. Именно этим кухонным ножом 16-летний на тот момент подросток убивал свою 14-летнюю девушку и ее мать. Потом он расправился с их питомцем — собакой породы шпиц. Сыщиков, работавших по этому резонансному делу, поразило хладнокровие юного убийцы.
Как уже сообщалось, мотивом стала ревность: парень приревновал девочку к старшему брату. С места преступление он забрал телефоны и банковские карты убитых, обналичил деньги и отправился гулять. 14 июля суд вынес ему приговор — девять лет и шесть месяцев воспитательной колонии.
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