Рютте рассказал об «огромном количестве» военной техники для Киева

Рютте: Украина получит большое количество техники для ПВО, ракет и боеприпасов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рютте заявил, что Киеву предоставят «огромное количество» военной помощи
Рютте заявил, что Киеву предоставят «огромное количество» военной помощи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина получит большое количество военной техники для противовоздушной обороны, а также ракет и боеприпасов в рамках новой сделки с США при участии ряда европейских стран. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Украина получит „огромное количество“ военной техники по соглашению с США», — пишет The Guardian. Издание ссылается на слова генсека Североатлантического альянса.

Рютте отметил, что соглашение поддерживают Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Великобритания, Нидерланды и Канада. Рютте отметил, что это лишь начальный этап, и в дальнейшем ожидается увеличение масштабов. Он добавил, что НАТО будет использовать собственные системы для определения потребностей Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренностей с Евросоюзом относительно поставок вооружения Украине, отметив, что все финансовые издержки возьмет на себя Европа. По словам американского лидера, объем военной поддержки, предоставляемой Киеву через страны НАТО, оценивается в миллиарды долларов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина получит большое количество военной техники для противовоздушной обороны, а также ракет и боеприпасов в рамках новой сделки с США при участии ряда европейских стран. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. «Украина получит „огромное количество“ военной техники по соглашению с США», — пишет The Guardian. Издание ссылается на слова генсека Североатлантического альянса. Рютте отметил, что соглашение поддерживают Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Великобритания, Нидерланды и Канада. Рютте отметил, что это лишь начальный этап, и в дальнейшем ожидается увеличение масштабов. Он добавил, что НАТО будет использовать собственные системы для определения потребностей Украины. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренностей с Евросоюзом относительно поставок вооружения Украине, отметив, что все финансовые издержки возьмет на себя Европа. По словам американского лидера, объем военной поддержки, предоставляемой Киеву через страны НАТО, оценивается в миллиарды долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...