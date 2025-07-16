На Дальнем Востоке нашли пропавший Ми-8

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Пропавший вертолет Ми-8 с людьми на борту обнаружен
Пропавший вертолет Ми-8 с людьми на борту обнаружен Фото:

Вертолет Ми-8, пропавший 14 июля на маршруте из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан, обнаружен. Об этом сообщили в оперативных службах Дальнего Востока.

«Обнаружен», — сообщили в оперативных службах, не раскрывая дополнительных подробностей о состоянии воздушного судна и экипажа. Информацию об этом подтвердит ТАСС.

Вертолет, принадлежащий ООО «АПК „Взлет“», вылетел 14 июля из Охотска в Магадан к месту постоянного базирования. В назначенное время экипаж, состоявший из трех человек и двух технических специалистов, не вышел на связь. Аварийный радиомаяк борта также не сработал, передает RT.

После исчезновения воздушного судна в регионе были организованы масштабные поисковые мероприятия. Следственный комитет Российской Федерации начал проверку по факту пропажи вертолета. Возбуждено уголовное дело, передает «Национальная служба новостей».

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Вертолет Ми-8, пропавший 14 июля на маршруте из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан, обнаружен. Об этом сообщили в оперативных службах Дальнего Востока. «Обнаружен», — сообщили в оперативных службах, не раскрывая дополнительных подробностей о состоянии воздушного судна и экипажа. Информацию об этом подтвердит ТАСС. Вертолет, принадлежащий ООО «АПК „Взлет“», вылетел 14 июля из Охотска в Магадан к месту постоянного базирования. В назначенное время экипаж, состоявший из трех человек и двух технических специалистов, не вышел на связь. Аварийный радиомаяк борта также не сработал, передает RT. После исчезновения воздушного судна в регионе были организованы масштабные поисковые мероприятия. Следственный комитет Российской Федерации начал проверку по факту пропажи вертолета. Возбуждено уголовное дело, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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