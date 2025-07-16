СК возбудил дело после мощного взрыва газа под Новосибирском

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Следователи и криминалисты прибыли на место происшествия (архивное фото)
Следователи и криминалисты прибыли на место происшествия (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В жилом доме в поселке Новосибирской области Красный Яр взорвался газ

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа под Новосибирском. Об этом сообщает ведомство в официальном telegram-канале.

«В связи с происшествием в многоквартирном доме в Новосибирской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СК по Новосибирской области. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи и криминалисты регионального управления прибыли на место происшествия для проведения необходимых следственных действий.

В поселке Красный Яр Новосибирского района произошел мощный взрыв газа в одной из квартир многоквартирного жилого дома. В результате взрыва была частично разрушена конструкция помещения. Подробнее о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.

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СК возбудил уголовное дело после взрыва газа под Новосибирском. Об этом сообщает ведомство в официальном telegram-канале. «В связи с происшествием в многоквартирном доме в Новосибирской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СК по Новосибирской области. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи и криминалисты регионального управления прибыли на место происшествия для проведения необходимых следственных действий. В поселке Красный Яр Новосибирского района произошел мощный взрыв газа в одной из квартир многоквартирного жилого дома. В результате взрыва была частично разрушена конструкция помещения. Подробнее о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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