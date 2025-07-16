СК возбудил дело после мощного взрыва газа под Новосибирском

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа под Новосибирском. Об этом сообщает ведомство в официальном telegram-канале.
«В связи с происшествием в многоквартирном доме в Новосибирской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СК по Новосибирской области. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи и криминалисты регионального управления прибыли на место происшествия для проведения необходимых следственных действий.
В поселке Красный Яр Новосибирского района произошел мощный взрыв газа в одной из квартир многоквартирного жилого дома. В результате взрыва была частично разрушена конструкция помещения. Подробнее о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.
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