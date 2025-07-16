Еще одно село в ДНР оказалось под крылом России: карта СВО на 16 июля

Российские войска продолжают активное наступление сразу на нескольких участках фронта. Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Новохатское в ДНР, а также об уничтожении самолета МиГ-29 воздушных сил (ВС) Украины в зоне спецоперации.
Бои идут на донецком, запорожском, харьковском, сумском и других направлениях. ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, уничтожают технику западного производства, штабы управления беспилотниками и логистические узлы. Ход военных действий и карта спецоперации на 16 июля — в материале URA.RU.
Донецкое направление: освобождение Новохатского и бои за Покровск
Министерство обороны РФ подтвердило, что российские военные освободили населенный пункт Новохатское в ДНР. Это продвижение позволяет укрепить позиции на южных подступах к линии фронта и создает угрозу ближайшим тылам ВСУ.
Тем временем продолжаются ожесточенные бои в районе Воскресенки и Петровки. Группировки «Восток» и «Юг» улучшают тактическое положение. На покровском направлении ВСУ перебрасывают три штурмовых отряда в район Родинского, пытаясь остановить российское наступление. Однако атакующие стороны ВС РФ активно используют дроны и артиллерию, ведут наступление в районах Яблоновки, Александро-Калиново, Полтавки и Попова Яра.
Часов Яр: упорное сопротивление и позиционные бои
В районе Часового Яра сохраняется высокая активность. Российские войска оказывают давление на укрепленную оборону ВСУ, однако украинская армия продолжает сопротивление. Бои в этом районе носят позиционный характер с активным применением дронов и артиллерии.
Харьковское направление: выравнивание фронта и удары по командным пунктам
На участке Кисловка — Петропавловка ВС РФ продвинулись на глубину до 800 метров и выровняли линию фронта на участке шириной 12 км. Это позволило улучшить логистику российских подразделений. Артиллеристы группировки «Север» с помощью САУ «Мста-С» нанесли точечные удары по позициям ВСУ, уничтожив бронетехнику, пункт управления и пункты запуска дронов.
Сумское направление: ожесточенные бои за трассу Сумы — Юнаковка
Под Кондратовкой продолжаются интенсивные бои. ВС РФ наступают в сторону ключевой трассы, в то время как украинские силы удерживают позиции в балке между Кондратовкой и Константиновкой, перебрасывая подкрепления. Противник активно применяет артиллерию и FPV-дроны, стараясь остановить продвижение.
Херсонское направление: артудары и снижение активности дронов
На правом берегу Днепра разведка с помощью БПЛА обнаружила пункт управления дронами ВСУ. Его поразили расчеты гаубиц «Мста-Б» десантных войск. Это резко снизило активность беспилотников противника. В том же районе были уничтожены наблюдательные посты, артиллерийское орудие и пункты временной дислокации ВСУ.
ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29
Воздушно-космические силы России уничтожили украинский МиГ-29 в зоне специальной операции. Об этом 16 июля информировало Минобороны РФ. Кроме того, российские военные нанесли удары по объектам военно-промышленного и энергетического комплекса противника, уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию RADA.
Потери ВСУ
Подразделения группировки «Север» нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Кондратовки, Битицы и Варачино. Потери украинской армии — до 180 военнослужащих, три бронемашины, четыре автомобиля, три артсистемы и четыре склада с материальными средствами.
ВС РФ уничтожили формирования мотопехотной бригады ВСУ в районах Волчанска и Чугуновки. На направлении Купянска, Богуславки и Петровки подразделения группировки «Запад» улучшили положение. ВСУ потеряли более 220 бойцов, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и пять складов боеприпасов. Продолжены штурмовые действия с поражением противника в районах Новоэкономического, Яблоновки, Муравки и других населенных пунктов. ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля и три артсистемы.
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