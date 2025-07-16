ВС РФ расширили зону контроля у Днепропетровской области

ВС РФ освободили Новохатское
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ВС РФ заняли новый населенный пункт
ВС РФ заняли новый населенный пункт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России расширили зону контроля вблизи границ Днепропетровской области Украины. Освобожден поселок Новохатское в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило Минобороны РФ.

«В результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новохатское Донецкой Народной Республики», — говорится в официальном сообщении Минобороны. В операции участвовали бойцы группировки войск «Восток».

ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных президентом страны Владимиром Путиным. Продвижение российских военных позволяет укрепить позиции на данном участке фронта и продолжить расширение зоны контроля, приближаясь к административной границе Днепропетровской области. 

Также российские военные продолжают создавать буферную зону для защиты Брянской, Белгородской и Курской областей. Что такое буферная зона, на сколько километров вглубь Украины она может пролегать и в чем ее эффективность — в материале URA.RU.

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Вооруженные силы России расширили зону контроля вблизи границ Днепропетровской области Украины. Освобожден поселок Новохатское в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило Минобороны РФ. «В результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новохатское Донецкой Народной Республики», — говорится в официальном сообщении Минобороны. В операции участвовали бойцы группировки войск «Восток». ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных президентом страны Владимиром Путиным. Продвижение российских военных позволяет укрепить позиции на данном участке фронта и продолжить расширение зоны контроля, приближаясь к административной границе Днепропетровской области.  Также российские военные продолжают создавать буферную зону для защиты Брянской, Белгородской и Курской областей. Что такое буферная зона, на сколько километров вглубь Украины она может пролегать и в чем ее эффективность — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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