Российские регионы атакованы беспилотниками: карта уничтожений БПЛА за 16 июля

В ночь на 16 июля над российскими регионами сбили восемь беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Больше всего над Азовским морем и Республикой Крым — по три БПЛА. В меньшей степени пострадали Белгородская и Курская области, где системы ПВО отразили по одному беспилотнику.
Однако позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки регион атаковали шесть вражеских дронов, из них были сбиты три. По его словам, в результате атаки несколько мирных жителей получили ранения — они госпитализированы. Интерактивная карта ударов БПЛА Украины на 16 июля — в материале URA.RU.
Белгородская область
По словам Гладкова, этой ночью три из шести БПЛА были сбиты над Белгородом. В результате атаки пострадала женщина, она находится в больнице в состоянии средней тяжести. Также повреждены здание суда, склад и семь автомобилей. В Белгородском районе всего было зафиксировано 20 атак дронов, 12 из них были уничтожены средствами ПВО. Один мужчина был ранен, ряд домов и автомобилей получили повреждения.
В Борисовском районе дрон повредил квартиру в многоквартирном доме. В Валуйском округе было сбито или подавлено пять из 14 беспилотников; повреждены надворная постройка и объект связи. В Волоконовском районе среди пяти атак один дрон сбит, также повреждены объекты связи. В Шебекинском округе в результате атаки БПЛА по социальному объекту незначительные травмы получила местная жительница.
На участке автодороги Варваровка — Ясные Зори украинский дрон атаковал рейсовый автобус — пострадали водитель и пассажир, им оказана медицинская помощь. Автобус получил механические повреждения.
Курская область
В Оперштабе Курской области сообщили, что в Кореневском и Глушковском районах вводилась ракетная опасность. Спустя несколько часов тревога была отменена. В регионе также объявлялась опасность атаки беспилотников. По данным Минобороны РФ, ночью над областью был уничтожен один украинский БПЛА. Жителям порекомендовали соблюдать меры безопасности при объявлении тревоги.
Республика Крым и Азовское море
Над Крымом и Азовским морем этой ночью силы ПВО сбили по три украинских БПЛА. Официальной информации о пострадавших и повреждениях пока нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.