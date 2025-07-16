Жога обрадовался приезду Путина в Магнитогорск

Полпред в УрФО Жога: визит президента в Магнитогорск — большая честь
© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд Путина на Урал в канун Дня металлурга — большая честь для региона, заявил Жога
Приезд Путина на Урал в канун Дня металлурга — большая честь для региона, заявил Жога Фото:

Уральский полпред президента РФ Артем Жога назвал визит президента России Владимира Путина в Магнитогорск большой честью для Уральского федерального округа. Об этом он заявил, комментируя рабочую поездку главы государства, приуроченную к кануну Дня металлурга.

«Для нас большая честь принимать Главу государства в канун Дня металлурга. Легендарная Магнитка — гордость Урала и всей России», — написал Жога в своем telegram-канале. Он отметил, что Магнитогорск внес огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне и по праву носит звание «Город трудовой доблести». По словам Жоги, город продолжает развивать промышленный потенциал, сохраняя лидерство в металлургической отрасли, а также активно совершенствует социальную инфраструктуру.

Владимир Путин 16 июля прибыл в Магнитогорск с рабочей поездкой. В ходе визита президент планирует посетить Магнитогорский металлургический комбинат, а также провести встречу с сотрудниками предприятия. Кроме того, в программе главы государства предусмотрены переговоры с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и ознакомление с парком «Притяжение», созданным при поддержке ММК.

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Уральский полпред президента РФ Артем Жога назвал визит президента России Владимира Путина в Магнитогорск большой честью для Уральского федерального округа. Об этом он заявил, комментируя рабочую поездку главы государства, приуроченную к кануну Дня металлурга. «Для нас большая честь принимать Главу государства в канун Дня металлурга. Легендарная Магнитка — гордость Урала и всей России», — написал Жога в своем telegram-канале. Он отметил, что Магнитогорск внес огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне и по праву носит звание «Город трудовой доблести». По словам Жоги, город продолжает развивать промышленный потенциал, сохраняя лидерство в металлургической отрасли, а также активно совершенствует социальную инфраструктуру. Владимир Путин 16 июля прибыл в Магнитогорск с рабочей поездкой. В ходе визита президент планирует посетить Магнитогорский металлургический комбинат, а также провести встречу с сотрудниками предприятия. Кроме того, в программе главы государства предусмотрены переговоры с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и ознакомление с парком «Притяжение», созданным при поддержке ММК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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