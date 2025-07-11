В Польше пожаловались, что Украина не чтит память жертв Волынской резни

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Гиль утверждает, что акция была скоординирована украинскими националистами
Гиль утверждает, что акция была скоординирована украинскими националистами Фото:

В Польше пожаловались на отсутствие увековечения памяти жертв Волынской резни в Украине. Об этом сообщил профессор Люблинского католического университета Анджей Гиль.

«Спор, который ведется в Польше, касается не памяти жертв, а членов Украинской Повстанческой Армии. В Украине все наоборот. Там практически нет мемориалов жертвам беззащитного, мирного польского населения», — передает слова Гиля издание Do Rzeczy.

Волынская резня произошла в 1943 году. По разным оценкам, жертвами стали от 36 до 100 тысяч поляков. 11 июля в Польше проводится Национальный день памяти жертв геноцида. Профессор Гиль утверждает, что акция была скоординирована украинскими националистами с целью создания однородного национального государства. В ходе этих событий уничтожались польские деревни, церкви и фермы, чтобы стереть следы польского присутствия на Волыни. Он подчеркивает, что ответные преступления против украинского населения также имели место, однако в Польше все места подобных трагедий отмечены памятниками. На Волыни, по его словам, таких мемориалов крайне мало.

В преддверии памятной даты президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинский президент Владимир Зеленский узнал о трагедии Волынской резни уже во взрослом возрасте. Польский парламент официально признал эти события геноцидом, а в самой Польше регулярно проходят памятные мероприятия.

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В Польше пожаловались на отсутствие увековечения памяти жертв Волынской резни в Украине. Об этом сообщил профессор Люблинского католического университета Анджей Гиль. «Спор, который ведется в Польше, касается не памяти жертв, а членов Украинской Повстанческой Армии. В Украине все наоборот. Там практически нет мемориалов жертвам беззащитного, мирного польского населения», — передает слова Гиля издание Do Rzeczy. Волынская резня произошла в 1943 году. По разным оценкам, жертвами стали от 36 до 100 тысяч поляков. 11 июля в Польше проводится Национальный день памяти жертв геноцида. Профессор Гиль утверждает, что акция была скоординирована украинскими националистами с целью создания однородного национального государства. В ходе этих событий уничтожались польские деревни, церкви и фермы, чтобы стереть следы польского присутствия на Волыни. Он подчеркивает, что ответные преступления против украинского населения также имели место, однако в Польше все места подобных трагедий отмечены памятниками. На Волыни, по его словам, таких мемориалов крайне мало. В преддверии памятной даты президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинский президент Владимир Зеленский узнал о трагедии Волынской резни уже во взрослом возрасте. Польский парламент официально признал эти события геноцидом, а в самой Польше регулярно проходят памятные мероприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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