Россия «продырявила» украинскую ПВО

Дандыкин: украинская ПВО стала дырявой после ударов ВС России
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ПВО Украины стала дырявой, заявил военный эксперт Василий Дандыкин
ПВО Украины стала дырявой, заявил военный эксперт Василий Дандыкин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия расчищает украинское небо для своей авиации. Об этом в интервью URA.RU рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Сейчас ПВО противника стала дырявой, увеличилась эффективность наши ракетных ударов, беспилотниками, комбинированных. Нужно и дальше давить ПВО, чтобы расчистить путь для нашей пилотируемой авиации, которая сможет подлетать ближе и применять корректируемые (управляемые) авиабомбы», — заявил Дандыкин.

По данным зарубежных СМИ, Украина фактически лишена возможности восполнять утраченные советские системы ПВО из-за исчерпания подобных запасов у западных стран. Кроме того, поставленные Киеву американские ЗРК Patriot также подверглись ударам российских ракет. Ранее российские войска также нанесли ракетный удар комплексом «Искандер-М» по украинскому ЗРК С-300ПС в Полтавской области.

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Россия расчищает украинское небо для своей авиации. Об этом в интервью URA.RU рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Сейчас ПВО противника стала дырявой, увеличилась эффективность наши ракетных ударов, беспилотниками, комбинированных. Нужно и дальше давить ПВО, чтобы расчистить путь для нашей пилотируемой авиации, которая сможет подлетать ближе и применять корректируемые (управляемые) авиабомбы», — заявил Дандыкин. По данным зарубежных СМИ, Украина фактически лишена возможности восполнять утраченные советские системы ПВО из-за исчерпания подобных запасов у западных стран. Кроме того, поставленные Киеву американские ЗРК Patriot также подверглись ударам российских ракет. Ранее российские войска также нанесли ракетный удар комплексом «Искандер-М» по украинскому ЗРК С-300ПС в Полтавской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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