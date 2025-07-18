Паслер назначил нового мэра в своем родном Североуральске

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Денис Паслер сам назначил уже второго мэра - такое право у глав субъектов появилось недавно
Денис Паслер сам назначил уже второго мэра - такое право у глав субъектов появилось недавно Фото:

Как и анонсировало URA.RU, новым главой Североуральска стал бывший мэр Арамиля Виталий Никитенко, устроившийся в администрацию в начале недели. На пост его назначил врио губернатора Денис Паслер.

«Денис Паслер назначил Виталия Никитенко временно исполняющим полномочия главы Североуральского муниципального округа», — рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. Никитенко стал вторым мэром, кого Паслер назначил сам. Такое право у глав субъектов появилось недавно. Первым, кого он назначил, был глава Артемовского Андрей Клименко.

Никитенко родился в городе Карабаш Челябинской области, отучился в Челябинском государственном университете по специальности «Государственное и муниципальное управление». В последнее время возглавлял региональное «Управление капитального ремонта объектов социальной сферы».

Никитенко сменил Светлану Миронову, которая написала заявление после критики Паслера 15 июля — из-за ситуации с водоснабжением в городе. У главы региона к городу отношение особое — там родился он сам и живут его родственники, в том числе мама.

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Как и анонсировало URA.RU, новым главой Североуральска стал бывший мэр Арамиля Виталий Никитенко, устроившийся в администрацию в начале недели. На пост его назначил врио губернатора Денис Паслер. «Денис Паслер назначил Виталия Никитенко временно исполняющим полномочия главы Североуральского муниципального округа», — рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. Никитенко стал вторым мэром, кого Паслер назначил сам. Такое право у глав субъектов появилось недавно. Первым, кого он назначил, был глава Артемовского Андрей Клименко. Никитенко родился в городе Карабаш Челябинской области, отучился в Челябинском государственном университете по специальности «Государственное и муниципальное управление». В последнее время возглавлял региональное «Управление капитального ремонта объектов социальной сферы». Никитенко сменил Светлану Миронову, которая написала заявление после критики Паслера 15 июля — из-за ситуации с водоснабжением в городе. У главы региона к городу отношение особое — там родился он сам и живут его родственники, в том числе мама.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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