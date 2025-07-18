Паслер назначил нового мэра в своем родном Североуральске

Как и анонсировало URA.RU, новым главой Североуральска стал бывший мэр Арамиля Виталий Никитенко, устроившийся в администрацию в начале недели. На пост его назначил врио губернатора Денис Паслер.
«Денис Паслер назначил Виталия Никитенко временно исполняющим полномочия главы Североуральского муниципального округа», — рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. Никитенко стал вторым мэром, кого Паслер назначил сам. Такое право у глав субъектов появилось недавно. Первым, кого он назначил, был глава Артемовского Андрей Клименко.
Никитенко родился в городе Карабаш Челябинской области, отучился в Челябинском государственном университете по специальности «Государственное и муниципальное управление». В последнее время возглавлял региональное «Управление капитального ремонта объектов социальной сферы».
Никитенко сменил Светлану Миронову, которая написала заявление после критики Паслера 15 июля — из-за ситуации с водоснабжением в городе. У главы региона к городу отношение особое — там родился он сам и живут его родственники, в том числе мама.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!