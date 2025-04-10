Многодетные семьи теперь имеют возможность бесплатно посещать музеи, парки и выставки в любом регионе России. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства рассказал об утвержденных правилах, которые позволят таким семьям бесплатно посещать учреждения федерального статуса. Так, теперь сняты такие ограничения, как наличие нескольких льготных дней в месяц для посещения многодетными родителями мероприятий.
Список доступных для посещения мест будет публиковаться и постоянно обновляться на официальных интернет-ресурсах учреждений, а также в личных кабинетах на портале «Госуслуг». Какие еще льготы положены многодетным семьям в 2025 году — в материале URA.RU.
Как бесплатно пройти в учреждения культуры для многодетных семей
Для бесплатного входа необходимо предъявить специальное удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи, после чего можно получить билеты без оплаты. Многодетные семьи получат возможность посещать подобные места бесплатно в любое время, когда учреждение открыто для посетителей, подчеркнул Мишустин. По его словам, это позволит родителям более гибко планировать отдых и даст детям больше возможностей для знакомства с историей и культурой своей страны.
На данный момент возможность бесплатного посещения культурных учреждений является частью эксперимента, направленного на улучшение доступности социальной поддержки для многодетных семей. В эксперименте принимают участие как федеральные, так и региональные учреждения разной ведомственной принадлежности.
Какие льготы положены многодетным семьям в 2025 году
Льготы на коммунальные услуги
Многодетным семьям положена скидка не менее 30% на оплату отопления, воды, канализации, газа и электроэнергии (размер может быть выше на местном уровне). Оплата капремонта обычно в эту льготу не входит.
Льготы по ипотеке
Многодетные семьи могут погасить 450 000 рублей долга первоначального взноса по семейной ипотеке при рождении третьего или последующего ребенка (2019-2030 гг.). Эта программа используется один раз и дополняет маткапитал. Многодетные также имеют право на отсрочку или уменьшение платежей по ипотеке (единственному жилью) при трудной жизненной ситуации (потеря работы, инвалидность, потеря трудоспособности, снижение дохода, увеличение иждивенцев).
Льготы при поступлении в вуз
На данный момент каких-либо льгот для детей из многодетных семей не предусмотрено. Однако 7 апреля в Госдуму был внесен законопроект о предоставлении детям из многодетных семей, проживающих в регионах с низкой рождаемостью, возможности бесплатного обучения в вузах по специальной квоте. Автор инициативы, депутат Сергей Леонов, подчеркнул, что это ослабит финансовое бремя многодетных семей и станет вкладом в будущее страны.
Льготы в школе
В школах многодетные школьники имеют право на бесплатное питание (завтраки и обеды), школьную и спортивную форму. Также для них предусмотрено бесплатное посещение музеев, выставок и парков раз в месяц.
Льготы многодетным матерям и отцам
Многодетные родители-одиночки имеют те же льготы, что и полные семьи (указ президента РФ №63 и региональные меры). Им полагаются ежемесячные детские пособия, сохранение 40% заработка при уходе до полутора лет, отпуск по уходу до трех лет, льготы на ЖКХ (до 30%), единовременное пособие при рождении, маткапитал и бесплатные лекарства (до шести лет).
Налоговые льготы
Работающие родители троих и более детей имеют право на стандартный налоговый вычет (1400 рублей на первого, 2800 рублей — на второго, 6000 рублей — на третьего и последующих, 12000 рублей — на ребенка-инвалида). Малообеспеченные семьи с детьми старше двух лет смогут вернуть 7% НДФЛ единой выплатой. Также для многодетных семей действует дополнительный вычет по налогу на имущество (пять кв.м на ребенка за комнату/квартиру, семь кв.м за дом/часть дома) и вычет на шесть соток по земельному налогу.
Транспортные льготы
Семьи с тремя и более детьми также могут рассчитывать на полное освобождение от уплаты транспортного налога. В ином случае, в зависимости от региона они вместо уплаты налога могут вносить в счет государства только один рубль. Обычно льгота предоставляется одному родителю и зависит от мощности автомобиля.
Проезд на общественном транспорте
Учащиеся общеобразовательных школ из многодетных семей имеют право на бесплатный проезд в городском (трамвай, троллейбус, метро, автобус) и пригородном транспорте (кроме такси). Это следует из указа президента РФ №63.
РЖД и авиабилеты
Официальных скидок на поезда для многодетных нет, но РЖД предоставляет 15% скидку в купейные вагоны. Кроме того, они также могут воспользоваться приобрести субсидированные авиабилеты, перечень рейсов и авиакомпаний для которых доступен на сайте Росавиации. С 2025 года дети из многодетных семей имеют право на 50% скидку на авиабилеты, предусмотренную законодательством.
Региональные льготы многодетным семьям
Регионы устанавливают свои льготы для многодетных семей (дополнительные субсидии на ЖКХ, транспортный налог, парковки, пособия). Чтобы узнать о льготах в конкретном регионе, следует обратиться в органы соцзащиты.
В Москве, например, есть выплаты, бесплатный проезд, парковка и возможность открытия семейного детского сада. В Московской области, в свою очередь, положена компенсация 50% за коммуналку и пособие при рождении. В Санкт-Петербурге государство компенсирует стоимость путевок в детские лагеря, выплачивает пособия и предоставляет бесплатную парковку и питание в школах.
В Ростовской области семьям с более чем 7 детьми дают микроавтобусы. В Кировской области с 2025 года меры поддержки будут предоставляться всем многодетным семьям, независимо от дохода.
Дополнительные меры поддержки
В случае, когда семья с тремя и более детьми официально относится к категории малоимущих и среднедушевой доход в месяц не достигает уровня прожиточного минимума, принятого в том регионе, где проживает семья, она имеет законное право на получение детского пособия. Сумма данного пособия может варьироваться в зависимости от конкретного региона.
Как получить и подтвердить льготы
Для получения льгот необходимо оформить удостоверение многодетной семьи через МФЦ, соцзащиту или портал «Госуслуги» (для Москвы — mos.ru, для Санкт-Петербурга — gu.spb.ru). Для этого нужно предоставить следующий перечень документов:
- удостоверения личности;
- свидетельства о рождении/браке/расторжении/смерти;
- паспорта детей старше 14 лет;
- свидетельства о перемене ФИО;
- свидетельства об усыновлении/опеке;
- справки об обучении;
- согласие на обработку данных.
Срок оформления — 28 рабочих дней. Предоставлять бумажное удостоверение для получения льгот, как правило, не требуется — достаточно цифрового документа.
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