Вылет перенесли на 19:00 часов
В Новом Уренгое (ЯНАО) ямальская авиакомпания задержала на два часа вылет воздушного судна в столичный аэропорт Шереметьево. О задержке рейса YC-89 сообщили в аэропорту Нового Уренгоя.
Рейс задержали на два часа
Авиакомпания «Ямал» перенесла вылет рейса YC-89, следующего из Нового Уренгоя в Москву, на два часа. Согласно данным, размещенным на электронном табло в аэропорту Нового Уренгоя, воздушное судно, направляющееся в столичный аэропорт Шереметьево, должно было отправиться в 16:55 по местному времени. Однако, согласно обновленному расписанию, вылет перенесли на 19:00.
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