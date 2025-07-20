20 июля 2025

В Новом Уренгое задержан вылет в Москву. Скрин

АТК «Ямал» задержала рейс из Нового Уренгоя в Москву на два часа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вылет перенесли на 19:00 часов
Вылет перенесли на 19:00 часов Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) ямальская авиакомпания задержала на два часа вылет воздушного судна в столичный аэропорт Шереметьево. О задержке рейса YC-89 сообщили в аэропорту Нового Уренгоя. 

Рейс задержали на два часа
Рейс задержали на два часа
Фото:

Авиакомпания «Ямал» перенесла вылет рейса YC-89, следующего из Нового Уренгоя в Москву, на два часа. Согласно данным, размещенным на электронном табло в аэропорту Нового Уренгоя, воздушное судно, направляющееся в столичный аэропорт Шереметьево, должно было отправиться в 16:55 по местному времени. Однако, согласно обновленному расписанию, вылет перенесли на 19:00.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) ямальская авиакомпания задержала на два часа вылет воздушного судна в столичный аэропорт Шереметьево. О задержке рейса YC-89 сообщили в аэропорту Нового Уренгоя.  Авиакомпания «Ямал» перенесла вылет рейса YC-89, следующего из Нового Уренгоя в Москву, на два часа. Согласно данным, размещенным на электронном табло в аэропорту Нового Уренгоя, воздушное судно, направляющееся в столичный аэропорт Шереметьево, должно было отправиться в 16:55 по местному времени. Однако, согласно обновленному расписанию, вылет перенесли на 19:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...