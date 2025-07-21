Улицу в Москве перекрыли из-за провала дорожного полотна

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Москвичам рекомендуют пересесть с личных авто на общественный транспорт
Москвичам рекомендуют пересесть с личных авто на общественный транспорт Фото:

По улице Тихой в Москве полностью перекрыли движение. Причиной стал провал дорожного полотна возле дома №4, сообщили в Госавтоинспекции столицы.

«В связи с провалом дорожного полотна ... полностью перекрыто движение транспорта», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. За ситуацией следят сотрудники Госавтоинспекции и городских коммунальных служб. Водителям рекомендовано двигаться в объезд этого участка.

По информации департамента транспорта Москвы, также закрыто движение на Волоколамском шоссе, 142, улице Адмирала Корнилова, 65Б/1 и в проектируемом проезде №4062 на Нагатинской набережной. Горожанам рекомендуют пользоваться общественным транспортом — он работает штатно.

В понедельник, 21 июля, на Москву и Подмосковье обрушились проливные дожди. За день уже выпало более 40% месячной нормы осадков. Коммунальные службы ликвидируют последствия потопа. Закрыто несколько станций метро. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о ситуации в столице и Подмосковье.

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По улице Тихой в Москве полностью перекрыли движение. Причиной стал провал дорожного полотна возле дома №4, сообщили в Госавтоинспекции столицы. «В связи с провалом дорожного полотна ... полностью перекрыто движение транспорта», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. За ситуацией следят сотрудники Госавтоинспекции и городских коммунальных служб. Водителям рекомендовано двигаться в объезд этого участка. По информации департамента транспорта Москвы, также закрыто движение на Волоколамском шоссе, 142, улице Адмирала Корнилова, 65Б/1 и в проектируемом проезде №4062 на Нагатинской набережной. Горожанам рекомендуют пользоваться общественным транспортом — он работает штатно. В понедельник, 21 июля, на Москву и Подмосковье обрушились проливные дожди. За день уже выпало более 40% месячной нормы осадков. Коммунальные службы ликвидируют последствия потопа. Закрыто несколько станций метро. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о ситуации в столице и Подмосковье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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