Улицу в Москве перекрыли из-за провала дорожного полотна

По улице Тихой в Москве полностью перекрыли движение. Причиной стал провал дорожного полотна возле дома №4, сообщили в Госавтоинспекции столицы.
«В связи с провалом дорожного полотна ... полностью перекрыто движение транспорта», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. За ситуацией следят сотрудники Госавтоинспекции и городских коммунальных служб. Водителям рекомендовано двигаться в объезд этого участка.
По информации департамента транспорта Москвы, также закрыто движение на Волоколамском шоссе, 142, улице Адмирала Корнилова, 65Б/1 и в проектируемом проезде №4062 на Нагатинской набережной. Горожанам рекомендуют пользоваться общественным транспортом — он работает штатно.
В понедельник, 21 июля, на Москву и Подмосковье обрушились проливные дожди. За день уже выпало более 40% месячной нормы осадков. Коммунальные службы ликвидируют последствия потопа. Закрыто несколько станций метро. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о ситуации в столице и Подмосковье.
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