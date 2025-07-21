Shot: ливень уничтожает красивый ремонт в ЖК «Римский» в Подмосковье. Видео

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В Московской области бушует непогода, ливень уничтожил ремонт в ЖК «Римский»
В Московской области бушует непогода, ливень уничтожил ремонт в ЖК «Римский» Фото:
новость из сюжета
Мощные ливни обрушились на Москву и Подмосковье

В Москве и Московской области бушует непогода. В подмосковном жилом комплексе «Римский» в поселке Развилка Ленинского городского округа из-за сильного ливня начался потоп.

«Ливень уничтожает красивый ремонт в подмосковном ЖК „Римский“ в поселке Развилка Ленинского городского округа», — сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев. На кадрах видно, как вода льется с потолка в фойе ЖК, заливая все вокруг. От влаги взбухли стены, на полу сантиметры воды.

В Москве и в области бушует непогода. За 21 июля, как сообщали синоптики, в регионе выпадет 40% месячной нормы осадков. В Балашихе бетонный забор рухнул на припаркованные автомобили.

В Люберцах ливни затопили парковки, машины оказались по крышу под водой. Какова обстановка в столице РФ из-за непогоды — в  онлайн-трансляции URA.RU.

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В Москве и Московской области бушует непогода. В подмосковном жилом комплексе «Римский» в поселке Развилка Ленинского городского округа из-за сильного ливня начался потоп. «Ливень уничтожает красивый ремонт в подмосковном ЖК „Римский“ в поселке Развилка Ленинского городского округа», — сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев. На кадрах видно, как вода льется с потолка в фойе ЖК, заливая все вокруг. От влаги взбухли стены, на полу сантиметры воды. В Москве и в области бушует непогода. За 21 июля, как сообщали синоптики, в регионе выпадет 40% месячной нормы осадков. В Балашихе бетонный забор рухнул на припаркованные автомобили. В Люберцах ливни затопили парковки, машины оказались по крышу под водой. Какова обстановка в столице РФ из-за непогоды — в  онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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