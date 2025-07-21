В Москве и Московской области бушует непогода. В подмосковном жилом комплексе «Римский» в поселке Развилка Ленинского городского округа из-за сильного ливня начался потоп.
«Ливень уничтожает красивый ремонт в подмосковном ЖК „Римский“ в поселке Развилка Ленинского городского округа», — сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев. На кадрах видно, как вода льется с потолка в фойе ЖК, заливая все вокруг. От влаги взбухли стены, на полу сантиметры воды.
В Москве и в области бушует непогода. За 21 июля, как сообщали синоптики, в регионе выпадет 40% месячной нормы осадков. В Балашихе бетонный забор рухнул на припаркованные автомобили.
В Люберцах ливни затопили парковки, машины оказались по крышу под водой. Какова обстановка в столице РФ из-за непогоды — в онлайн-трансляции URA.RU.
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