Опальный экс-заместитель мэра из ХМАО потерял новую должность, проработав всего 10 дней

Бывший заместитель главы Нефтеюганска по соцвопросам Андрей Пастухов нашел новую работу и тут же потерял ее. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что опальный вице-мэр, не сработавшийся с командой нового градоначальника Юрия Чекунова, смог удержаться на посту заместителя главы Ханты-Мансийского района чуть больше недели.
«Пастухов проработал всего 10 дней замом мэра Кирилла Минулина по социалке. Но затем стремительно покинул пост. Говорят, они с Минулиным не сработались», — сообщил инсайдер.
Минулин отказался комментировать назначение и отставку своего зама. Пастухов в беседе с URA.RU заявил, что он действительно недолго проработал в районе, но ушел, потому что якобы появилась другая вакансия. Подробности о будущем месте работы он раскрывать отказался, но сообщил, что проходит согласования, на которых «все зависит не от него».
Источник в политическом истеблишменте предположил, что Пастухов может предпринять попытки трудоустроиться в правительство округа. Однако другой информатор, близкий к кабмину, опроверг его возможный переход в югорский Белый дом. «При Пастухове в Нефтеюганске вспыхивали скандалы в соцблоке, а разбираться в них приходилось окружным властям. Кроме того, он оставил в мэрии проблемное наследство. Сомневаюсь, что его согласуют», — отметил собеседник агентства. При этом, в прокуратуре URA.RU сообщили, что проверки в отношении бывшего вице-мэра ведомство не ведет.
Пастухов потерял пост экс-замглавы Нефтеюганска после смены градоначальника. Мэр города Чекунов сообщил URA.RU, что его не устроила работа подчиненного на этом посту.
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