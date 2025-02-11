Экс-директор депобразования Нефтеюганска Инна Линник стала фигурантом уголовного дела. Источник в силовых структурах ХМАО сообщил URA.RU, что ее обвиняют в превышении должностных полномочий при выдаче субсидий сети частных детских садов «Семь гномов», где недавно из-за введения родительской платы вспыхнул скандал, заинтересовавший председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
«После прокурорской проверки, нагрянувшей в дошкольные учреждения, чиновница скоропостижно уволилась с формулировкой „по семейным обстоятельствам и в связи с переездом в другой регион“. Однако до переезда дело не дошло, и СК заподозрил Линник в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) при выдаче субсидий социальным предпринимателям — супругам Шевчук, владеющими сетью частных детских садов „Семь гномов“. Полиция расследует еще одно уголовное дело — в отношении главбуха, которую подозревают в мошенничестве (ч.4 ст.159 — совершенное группой лиц или в особо крупном размере)», — уточнил инсайдер.
По словам другого источника, сады не брали родительскую плату и функционировали полностью за счет субсидирования, пока не сменились мэр, губернатор и у силовиков не появились вопросы к зарплате руководства. «Говорят, что эта ситуация и повлекла за собой перемену окружной политики в отношении паразитирующего на бюджете бизнеса», — отмечает инсайдер.
Глава Нефтеюганска Юрий Чекунов в беседе с журналистом агентства подчеркнул, что размер субсидий для «Семи гномов» не изменился, но за деятельностью садиков теперь ведется более тщательный финансовый контроль — в том числе и за расходами на питание обучающихся, и за заработными платами персонала и руководства.
В городских соцсетях распространялась публикация, что родительская плата якобы вырастет до 900 рублей, однако эта информация не соответствует действительности. «Соглашение переподписано, плата составит порядка 249 рублей, компенсировать будем льготным категориям, как и в муниципальных садах. Однако город готов принять всех воспитанников в наши дошкольные учреждения в случае, если частные примут решение закрыться», — уточнил мэр. Комментировать скандал и проверки в учреждении он отказался, уточнив, что это прерогатива силовых структур.
В пресс-службу Следственного комитета направлен запрос. Ответ ожидается.
В Нефтеюганске родители дошкольников столкнулись с неожиданным повышением платы за услуги частного детского сада «Семь гномов», которая ранее была бесплатной благодаря муниципальным субсидиям. Изменение условий оплаты вызвало недовольство среди родителей, особенно многодетных и неполных семей.
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