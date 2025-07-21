21 июля 2025

Уникальные сувениры своими руками создает подросток из ЯНАО

Подросток из Тазовского района увлекся созданием декоративных сумок из бусин
© Служба новостей «URA.RU»
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Увлечение плести из бисера появилось у мальчика еще в детстве
Увлечение плести из бисера появилось у мальчика еще в детстве Фото:

Подросток из Тазовского района ЯНАО увлекся созданием декоративных сумок из акриловых бусин. Как сообщили 22 июля в департаменте социальной защиты населения ЯНАО, Алексей Салиндер посвятил свое хобби плетению оригинальных аксессуаров.

«Увлечение появилось еще в детстве: мальчику нравилось наблюдать, как работают с бисером. Со временем ему захотелось не просто смотреть, но и делать что-то своими руками», — говорится в сообщении департамента.

На подобную сумочку из бисера уходит около двух тысяч бусин, несколько дней
На подобную сумочку из бисера уходит около двух тысяч бусин, несколько дней
Фото:

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Подросток из Тазовского района ЯНАО увлекся созданием декоративных сумок из акриловых бусин. Как сообщили 22 июля в департаменте социальной защиты населения ЯНАО, Алексей Салиндер посвятил свое хобби плетению оригинальных аксессуаров. «Увлечение появилось еще в детстве: мальчику нравилось наблюдать, как работают с бисером. Со временем ему захотелось не просто смотреть, но и делать что-то своими руками», — говорится в сообщении департамента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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