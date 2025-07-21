Уникальные сувениры своими руками создает подросток из ЯНАО

Увлечение плести из бисера появилось у мальчика еще в детстве
Подросток из Тазовского района ЯНАО увлекся созданием декоративных сумок из акриловых бусин. Как сообщили 22 июля в департаменте социальной защиты населения ЯНАО, Алексей Салиндер посвятил свое хобби плетению оригинальных аксессуаров.
«Увлечение появилось еще в детстве: мальчику нравилось наблюдать, как работают с бисером. Со временем ему захотелось не просто смотреть, но и делать что-то своими руками», — говорится в сообщении департамента.
На подобную сумочку из бисера уходит около двух тысяч бусин, несколько дней
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