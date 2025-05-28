Каких насекомых и членистоногих стоит опасаться в России и почему

С наступлением лета в России активизируются десятки видов насекомых и членистоногих, некоторые из которых могут быть не просто неприятными, но и опасными для здоровья. В южных регионах страны уже зафиксированы тигровые комары — переносчики лихорадки чикунгунья, а в остальных — не теряют активности клещи, слепни, пауки и даже муравьи. Какие еще насекомые могут быть опасны и как от них защититься — в материале URA.RU.
Тигровые комары на юге России: новая угроза
Тигровые комары (Aedes albopictus), известные как переносчики лихорадки чикунгунья, были зафиксированы в Краснодарском крае и Крыму, сообщил Геннадий Онищенко в интервью «Национальной службе новостей». Эти насекомые, отличающиеся черно-белыми полосками на теле, ранее были характерны для тропических регионов, но из-за изменения климата и активного туризма их ареал расширяется. Основным источником завозных случаев экзотических инфекций остается Таиланд. Эпидемиолог призвал туристов, посещающих страны с тропическим климатом, быть внимательными, следить за здоровьем и обращаться к врачам при появлении симптомов.
Клещи: главный враг в лесах и парках
Клещи — самые опасные из летних обитателей России. Они активны с апреля по сентябрь и обитают в траве, лесах, парках и на дачных участках. Клещи переносят целый ряд инфекций, включая:
- Клещевой энцефалит — вирусное заболевание, поражающее нервную систему, которое может привести к параличу или смерти.
- Болезнь Лайма (иксодовый клещевой боррелиоз) — бактериальная инфекция, вызывающая хронические поражения суставов, сердца и нервной системы
- Гранулоцитарный анаплазмоз и бабезиоз — менее распространенные, но серьезные заболевания.
При обнаружении присосавшегося клеща следует немедленно обратиться к врачу. Также специалисты рекомендуют регулярно ставить прививки от клещевого энцефалита.
Слепни: болезненные укусы и редкие инфекции
Слепни — крупные кровососущие мухи, обитающие в лесах и у водоемов. Их укусы болезненны, вызывают зуд и покраснение, а в редких случаях могут привести к аллергическим реакциям или анафилактическому шоку. Слепни способны переносить такие заболевания, как сибирская язва, туляремия и гранулоцитарный анаплазмоз, а также глазного червя (Thelazia), который поражает глаза человека и животных. Однако заражение происходит редко, в основном в эпидемиологических очагах.
Комары: от зуда до экзотических лихорадок
Комары в России, как правило, вызывают лишь зуд и покраснение, но могут быть переносчиками серьезных заболеваний, таких как малярия, лихорадка денге, лихорадка Западного Нила, туляремия и японский энцефалит. Хотя такие случаи редки, риск возрастает с появлением тигровых комаров. Если после укуса появляются лихорадка, головная боль, ломота в теле или раздражение глаз, следует обратиться к врачу.
Сколопендры: ядовитые многоножки Крыма
Сколопендры — членистоногие, напоминающие длинных гусениц с множеством ног. В России опасные виды встречаются в основном в Крыму. Укус сколопендры вызывает воспаление, зуд, покраснение и отеки, а в тяжелых случаях — боль в груди, учащенное сердцебиение, тошноту и рвоту. Яд разрушается при нагревании, поэтому пораженное место можно опустить в теплую воду. При симптомах инфекции или аллергии (отек горла, затрудненное дыхание) нужно вызывать скорую помощь.
Каракурт: ядовитый паук юга России
Паук-каракурт, обитающий в южных регионах, включая Краснодарский край и Крым, представляет серьезную угрозу. Его укус вызывает сильную боль, которая может распространяться по телу, а также тошноту, головокружение и повышение температуры. В тяжелых случаях требуется медицинская помощь.
Шершни: агрессивные и ядовитые
Азиатский гигантский шершень и его местные родственники встречаются по всей России. Укус шершня вызывает боль, зуд и покраснение, а множественные укусы могут привести к анафилактическому шоку. При появлении головокружения, крапивницы или затрудненного дыхания нужно вызывать скорую.
Жук-нарывник: химические ожоги
Жуки-нарывники обитают в степях и пустынях, включая юг России. При контакте они выделяют кантаридин — вещество, вызывающее ожоги и волдыри. В больших дозах кантаридин может привести к системным эффектам, включая учащенное сердцебиение и кровь в моче. Пострадавший участок нужно промыть, а при тяжелых симптомах обратиться к врачу.
Оводы: паразиты под кожей
Оводы, похожие на крупных мух, откладывают личинки под кожу человека. Это вызывает зуд, боль и ощущение движения под кожей. Пострадавшему требуется медицинская помощь для удаления личинок.
Рыжие лесные муравьи: кислота и аллергия
Рыжие лесные муравьи, обитающие в европейской части России и на Кавказе, могут распылять кислоту или кусать. Укусы вызывают зуд и крапивницу, а в редких случаях — аллергические реакции, требующие медицинского вмешательства.
Блохи, клопы и мухи: редкие, но возможные угрозы
Хотя блохи, клопы и мухи в России редко переносят заболевания, они способны распространять чуму (блохи), болезнь Шагаса (клопы) и африканский трипаносомоз (муха цеце, встречается только за пределами России). В основном их укусы вызывают местное раздражение.
Как защититься от опасных насекомых и членистоногих
Для защиты от укусов используйте следующие меры:
- Репелленты: выбирайте средства с ДЭТА (репелент для отпугивания комаров), икаридином, IR3535 или маслом лимонного эвкалипта. Наносите их на кожу и одежду.
- Одежда: носите светлую одежду с длинными рукавами и брючинами, заправляйте штаны в носки.
- Гигиена: избегайте ароматизированных средств и ежедневно принимайте душ, чтобы не привлекать насекомых запахом.
- Осторожность: не оставляйте еду на открытом воздухе, избегайте цветущих растений, держитесь в тени и не прыгайте в воду, где могут ждать насекомые.
- Спокойствие: не пытайтесь убить жалящее насекомое — это может спровоцировать укус. Если насекомых много, бегите в укрытие.
- Проверка: осматривайте обувь перед надеванием и тело каждые два часа в лесу.
- Автоинъектор: людям с аллергией на укусы нужно носить с собой автоинъектор с адреналином.
Первая помощь при укусах:
Общие меры: промойте место укуса водой с мылом, приложите холодный компресс, используйте антигистаминные средства или крем с гидрокортизоном.
- При аллергии: вызывайте скорую (103 или 112), если появляется отек горла, затрудненное дыхание, головокружение или крапивница.
- При подозрении на инфекцию: обратитесь к врачу при лихорадке, выделениях из раны или увеличении лимфоузлов.
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