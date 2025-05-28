Каких насекомых и членистоногих стоит опасаться в России и почему

Онищенко: на юге России появились тигровые комары, переносящие лихорадку
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Некоторые виды насекомых являются переносчиками опасных заболеваний
Некоторые виды насекомых являются переносчиками опасных заболеваний Фото:

С наступлением лета в России активизируются десятки видов насекомых и членистоногих, некоторые из которых могут быть не просто неприятными, но и опасными для здоровья. В южных регионах страны уже зафиксированы тигровые комары — переносчики лихорадки чикунгунья, а в остальных — не теряют активности клещи, слепни, пауки и даже муравьи. Какие еще насекомые могут быть опасны и как от них защититься — в материале URA.RU. 

Тигровые комары на юге России: новая угроза

В России появились комары, переносящие лихорадку
В России появились комары, переносящие лихорадку
Фото:

Тигровые комары (Aedes albopictus), известные как переносчики лихорадки чикунгунья, были зафиксированы в Краснодарском крае и Крыму, сообщил Геннадий Онищенко в интервью «Национальной службе новостей». Эти насекомые, отличающиеся черно-белыми полосками на теле, ранее были характерны для тропических регионов, но из-за изменения климата и активного туризма их ареал расширяется. Основным источником завозных случаев экзотических инфекций остается Таиланд. Эпидемиолог призвал туристов, посещающих страны с тропическим климатом, быть внимательными, следить за здоровьем и обращаться к врачам при появлении симптомов.

Клещи: главный враг в лесах и парках

В России активно функционирует несколько видов клещей
В России активно функционирует несколько видов клещей
Фото:

Клещи — самые опасные из летних обитателей России. Они активны с апреля по сентябрь и обитают в траве, лесах, парках и на дачных участках. Клещи переносят целый ряд инфекций, включая: 

  • Клещевой энцефалит — вирусное заболевание, поражающее нервную систему, которое может привести к параличу или смерти.
  • Болезнь Лайма (иксодовый клещевой боррелиоз) — бактериальная инфекция, вызывающая хронические поражения суставов, сердца и нервной системы
  • Гранулоцитарный анаплазмоз и бабезиоз — менее распространенные, но серьезные заболевания.

При обнаружении присосавшегося клеща следует немедленно обратиться к врачу. Также специалисты рекомендуют регулярно ставить прививки от клещевого энцефалита. 

Слепни: болезненные укусы и редкие инфекции

Слепни обитают в местах с открытым и прогретым пространством
Слепни обитают в местах с открытым и прогретым пространством
Фото:

Слепни — крупные кровососущие мухи, обитающие в лесах и у водоемов. Их укусы болезненны, вызывают зуд и покраснение, а в редких случаях могут привести к аллергическим реакциям или анафилактическому шоку. Слепни способны переносить такие заболевания, как сибирская язва, туляремия и гранулоцитарный анаплазмоз, а также глазного червя (Thelazia), который поражает глаза человека и животных. Однако заражение происходит редко, в основном в эпидемиологических очагах.

Комары: от зуда до экзотических лихорадок

Комары в России, как правило, вызывают лишь зуд и покраснение, но могут быть переносчиками серьезных заболеваний, таких как малярия, лихорадка денге, лихорадка Западного Нила, туляремия и японский энцефалит. Хотя такие случаи редки, риск возрастает с появлением тигровых комаров. Если после укуса появляются лихорадка, головная боль, ломота в теле или раздражение глаз, следует обратиться к врачу.

Сколопендры: ядовитые многоножки Крыма

Сколопендра может быть опасна для человека, особенно если укуса подвергается человек с аллергией
Сколопендра может быть опасна для человека, особенно если укуса подвергается человек с аллергией
Фото:

Сколопендры — членистоногие, напоминающие длинных гусениц с множеством ног. В России опасные виды встречаются в основном в Крыму. Укус сколопендры вызывает воспаление, зуд, покраснение и отеки, а в тяжелых случаях — боль в груди, учащенное сердцебиение, тошноту и рвоту. Яд разрушается при нагревании, поэтому пораженное место можно опустить в теплую воду. При симптомах инфекции или аллергии (отек горла, затрудненное дыхание) нужно вызывать скорую помощь.

Каракурт: ядовитый паук юга России

Каракут - это один из самых ядовитых пауков Юга России
Каракут - это один из самых ядовитых пауков Юга России
Фото:

Паук-каракурт, обитающий в южных регионах, включая Краснодарский край и Крым, представляет серьезную угрозу. Его укус вызывает сильную боль, которая может распространяться по телу, а также тошноту, головокружение и повышение температуры. В тяжелых случаях требуется медицинская помощь.

Шершни: агрессивные и ядовитые

В результате укуса шершня в организм человека может попасть до 2 мг яда, вызывающего ожоги
В результате укуса шершня в организм человека может попасть до 2 мг яда, вызывающего ожоги
Фото:

Азиатский гигантский шершень и его местные родственники встречаются по всей России. Укус шершня вызывает боль, зуд и покраснение, а множественные укусы могут привести к анафилактическому шоку. При появлении головокружения, крапивницы или затрудненного дыхания нужно вызывать скорую.

Жук-нарывник: химические ожоги

Нарывник обитает на открытых пространствах сухих тропических и субтропических районов
Нарывник обитает на открытых пространствах сухих тропических и субтропических районов
Фото:

Жуки-нарывники обитают в степях и пустынях, включая юг России. При контакте они выделяют кантаридин — вещество, вызывающее ожоги и волдыри. В больших дозах кантаридин может привести к системным эффектам, включая учащенное сердцебиение и кровь в моче. Пострадавший участок нужно промыть, а при тяжелых симптомах обратиться к врачу.

Оводы: паразиты под кожей

Оводы, похожие на крупных мух, откладывают личинки под кожу человека. Это вызывает зуд, боль и ощущение движения под кожей. Пострадавшему требуется медицинская помощь для удаления личинок.

Рыжие лесные муравьи: кислота и аллергия

Рыжий лесной муравей не представляет серьезной опасности для человека, хотя его укусы могут быть болезненными
Рыжий лесной муравей не представляет серьезной опасности для человека, хотя его укусы могут быть болезненными
Фото:

Рыжие лесные муравьи, обитающие в европейской части России и на Кавказе, могут распылять кислоту или кусать. Укусы вызывают зуд и крапивницу, а в редких случаях — аллергические реакции, требующие медицинского вмешательства.

Блохи, клопы и мухи: редкие, но возможные угрозы

Клопы представляют собой опасность для человека в основном из-за укусов
Клопы представляют собой опасность для человека в основном из-за укусов
Фото:

Хотя блохи, клопы и мухи в России редко переносят заболевания, они способны распространять чуму (блохи), болезнь Шагаса (клопы) и африканский трипаносомоз (муха цеце, встречается только за пределами России). В основном их укусы вызывают местное раздражение.

Как защититься от опасных насекомых и членистоногих

Для защиты от укусов используйте следующие меры:

  • Репелленты: выбирайте средства с ДЭТА (репелент для отпугивания комаров), икаридином, IR3535 или маслом лимонного эвкалипта. Наносите их на кожу и одежду.
  • Одежда: носите светлую одежду с длинными рукавами и брючинами, заправляйте штаны в носки.
  • Гигиена: избегайте ароматизированных средств и ежедневно принимайте душ, чтобы не привлекать насекомых запахом.
  • Осторожность: не оставляйте еду на открытом воздухе, избегайте цветущих растений, держитесь в тени и не прыгайте в воду, где могут ждать насекомые.
  • Спокойствие: не пытайтесь убить жалящее насекомое — это может спровоцировать укус. Если насекомых много, бегите в укрытие.
  • Проверка: осматривайте обувь перед надеванием и тело каждые два часа в лесу.
  • Автоинъектор: людям с аллергией на укусы нужно носить с собой автоинъектор с адреналином.

Первая помощь при укусах:

Общие меры: промойте место укуса водой с мылом, приложите холодный компресс, используйте антигистаминные средства или крем с гидрокортизоном.

  • При аллергии: вызывайте скорую (103 или 112), если появляется отек горла, затрудненное дыхание, головокружение или крапивница.
  • При подозрении на инфекцию: обратитесь к врачу при лихорадке, выделениях из раны или увеличении лимфоузлов.

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С наступлением лета в России активизируются десятки видов насекомых и членистоногих, некоторые из которых могут быть не просто неприятными, но и опасными для здоровья. В южных регионах страны уже зафиксированы тигровые комары — переносчики лихорадки чикунгунья, а в остальных — не теряют активности клещи, слепни, пауки и даже муравьи. Какие еще насекомые могут быть опасны и как от них защититься — в материале URA.RU.  Тигровые комары на юге России: новая угроза Тигровые комары (Aedes albopictus), известные как переносчики лихорадки чикунгунья, были зафиксированы в Краснодарском крае и Крыму, сообщил Геннадий Онищенко в интервью «Национальной службе новостей». Эти насекомые, отличающиеся черно-белыми полосками на теле, ранее были характерны для тропических регионов, но из-за изменения климата и активного туризма их ареал расширяется. Основным источником завозных случаев экзотических инфекций остается Таиланд. Эпидемиолог призвал туристов, посещающих страны с тропическим климатом, быть внимательными, следить за здоровьем и обращаться к врачам при появлении симптомов. Клещи: главный враг в лесах и парках Клещи — самые опасные из летних обитателей России. Они активны с апреля по сентябрь и обитают в траве, лесах, парках и на дачных участках. Клещи переносят целый ряд инфекций, включая:  При обнаружении присосавшегося клеща следует немедленно обратиться к врачу. Также специалисты рекомендуют регулярно ставить прививки от клещевого энцефалита.  Слепни: болезненные укусы и редкие инфекции Слепни — крупные кровососущие мухи, обитающие в лесах и у водоемов. Их укусы болезненны, вызывают зуд и покраснение, а в редких случаях могут привести к аллергическим реакциям или анафилактическому шоку. Слепни способны переносить такие заболевания, как сибирская язва, туляремия и гранулоцитарный анаплазмоз, а также глазного червя (Thelazia), который поражает глаза человека и животных. Однако заражение происходит редко, в основном в эпидемиологических очагах. Комары: от зуда до экзотических лихорадок Комары в России, как правило, вызывают лишь зуд и покраснение, но могут быть переносчиками серьезных заболеваний, таких как малярия, лихорадка денге, лихорадка Западного Нила, туляремия и японский энцефалит. Хотя такие случаи редки, риск возрастает с появлением тигровых комаров. Если после укуса появляются лихорадка, головная боль, ломота в теле или раздражение глаз, следует обратиться к врачу. Сколопендры: ядовитые многоножки Крыма Сколопендры — членистоногие, напоминающие длинных гусениц с множеством ног. В России опасные виды встречаются в основном в Крыму. Укус сколопендры вызывает воспаление, зуд, покраснение и отеки, а в тяжелых случаях — боль в груди, учащенное сердцебиение, тошноту и рвоту. Яд разрушается при нагревании, поэтому пораженное место можно опустить в теплую воду. При симптомах инфекции или аллергии (отек горла, затрудненное дыхание) нужно вызывать скорую помощь. Каракурт: ядовитый паук юга России Паук-каракурт, обитающий в южных регионах, включая Краснодарский край и Крым, представляет серьезную угрозу. Его укус вызывает сильную боль, которая может распространяться по телу, а также тошноту, головокружение и повышение температуры. В тяжелых случаях требуется медицинская помощь. Шершни: агрессивные и ядовитые Азиатский гигантский шершень и его местные родственники встречаются по всей России. Укус шершня вызывает боль, зуд и покраснение, а множественные укусы могут привести к анафилактическому шоку. При появлении головокружения, крапивницы или затрудненного дыхания нужно вызывать скорую. Жук-нарывник: химические ожоги Жуки-нарывники обитают в степях и пустынях, включая юг России. При контакте они выделяют кантаридин — вещество, вызывающее ожоги и волдыри. В больших дозах кантаридин может привести к системным эффектам, включая учащенное сердцебиение и кровь в моче. Пострадавший участок нужно промыть, а при тяжелых симптомах обратиться к врачу. Оводы: паразиты под кожей Оводы, похожие на крупных мух, откладывают личинки под кожу человека. Это вызывает зуд, боль и ощущение движения под кожей. Пострадавшему требуется медицинская помощь для удаления личинок. Рыжие лесные муравьи: кислота и аллергия Рыжие лесные муравьи, обитающие в европейской части России и на Кавказе, могут распылять кислоту или кусать. Укусы вызывают зуд и крапивницу, а в редких случаях — аллергические реакции, требующие медицинского вмешательства. Блохи, клопы и мухи: редкие, но возможные угрозы Хотя блохи, клопы и мухи в России редко переносят заболевания, они способны распространять чуму (блохи), болезнь Шагаса (клопы) и африканский трипаносомоз (муха цеце, встречается только за пределами России). В основном их укусы вызывают местное раздражение. Как защититься от опасных насекомых и членистоногих Для защиты от укусов используйте следующие меры: Первая помощь при укусах: Общие меры: промойте место укуса водой с мылом, приложите холодный компресс, используйте антигистаминные средства или крем с гидрокортизоном.
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