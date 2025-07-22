Итоги визита Якушева в ХМАО: техника для СВО и поддержка партийных проектов

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев посетил форум муниципальных депутатов в Ханты-Мансийске. Он выступил с инициативами по поддержке участников спецоперации, указал на проблемы в работе регионального отделения партии и принял участие в отправке техники на фронт. Главное — в подборке URA.RU.
Поддержка участников СВО на выборах
Якушев рассказал о системе льгот и образовательных программ для участников СВО, решивших баллотироваться в депутаты. Победителям праймериз назначают наставников из числа действующих депутатов, организуют обучение на базе партийной школы. Сопровождение продолжается и после получения мандата.
Возможное упрощение электронного голосования
В партии обсуждают корректировку процедуры электронного предварительного голосования после кампании 2026 года. Среди предложений — отмена ЭПГ в малонаселенных пунктах, где достаточно очного собрания.
Критика в адрес югорского отделения ЕР
Секретарь генсовета указал на низкий уровень партийной представленности в регионе. По его словам, в среднем по стране на 100 тысяч избирателей приходится 2,3 тысячи членов партии. В ХМАО — лишь 2 тысячи.
Вручение карты «Zабота»
На форуме Якушев вручил 14-тысячную карту «Zабота» супруге участника спецоперации Евгении Гумаровой. Карта предоставляет семьям СВО льготы на товары и услуги, а также право на бесплатный проезд в общественном транспорте.
Отправка техники на фронт
Совместно с губернатором ХМАО Русланом Кухаруком Якушев запустил отправку техники для участников СВО. В перечне — автомобили, мотоциклы, квадроциклы и беспилотные аппараты.
Форум станет ежегодным
Губернатор Руслан Кухарук предложил проводить форум муниципальных депутатов на постоянной основе. По его словам, площадка позволит решать актуальные вызовы, стоящие перед регионом. «Работая сообща, продолжим создавать условия, при которых каждый житель Югры будет чувствовать поддержку и видеть реальные улучшения в качестве жизни», — написал глава региона в своем telegram-канале.
Форум объединил более 900 участников — активистов и сторонников «Единой России». В работе приняли участие представители правительства округа и партийного руководства.
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