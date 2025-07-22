WSJ: Киеву грозит прекращение поддержки Запада из-за законов по поводу коррупции

Киев рискует остаться без поддержки западных партнеров из-за давления на антикоррупционные органы. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.
«Нападение на антикоррупционные учреждения грозит подорвать западную поддержку Украины, которая была жизненно важна для достижения цели — вступления в Европейский союз», — пишет газета. Также по данным WSJ, Национальное антикоррупционное бюро Украины было учреждено по инициативе западных партнеров с целью укрепления нового руководства страны.
Ранее сообщалось, что в отношении сотрудников НАБУ проводились обыски по подозрению в коррупции и госизмене, а глава ведомства Руслан Магомедрасулов был задержан СБУ. Эти события происходят на фоне обращений Киева к европейским странам с просьбой о дополнительной финансовой поддержке.
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