22 июля 2025

WSJ: Киеву грозит прекращение поддержки Запада из-за законов по поводу коррупции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Киев может лишиться поддержи западных союзников из-за угрозы антикоррупционным службам
Киев может лишиться поддержи западных союзников из-за угрозы антикоррупционным службам Фото:

Киев рискует остаться без поддержки западных партнеров из-за давления на антикоррупционные органы. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«Нападение на антикоррупционные учреждения грозит подорвать западную поддержку Украины, которая была жизненно важна для достижения цели — вступления в Европейский союз», — пишет газета. Также по данным WSJ, Национальное антикоррупционное бюро Украины было учреждено по инициативе западных партнеров с целью укрепления нового руководства страны.

Ранее сообщалось, что в отношении сотрудников НАБУ проводились обыски по подозрению в коррупции и госизмене, а глава ведомства Руслан Магомедрасулов был задержан СБУ. Эти события происходят на фоне обращений Киева к европейским странам с просьбой о дополнительной финансовой поддержке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киев рискует остаться без поддержки западных партнеров из-за давления на антикоррупционные органы. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Нападение на антикоррупционные учреждения грозит подорвать западную поддержку Украины, которая была жизненно важна для достижения цели — вступления в Европейский союз», — пишет газета. Также по данным WSJ, Национальное антикоррупционное бюро Украины было учреждено по инициативе западных партнеров с целью укрепления нового руководства страны. Ранее сообщалось, что в отношении сотрудников НАБУ проводились обыски по подозрению в коррупции и госизмене, а глава ведомства Руслан Магомедрасулов был задержан СБУ. Эти события происходят на фоне обращений Киева к европейским странам с просьбой о дополнительной финансовой поддержке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...