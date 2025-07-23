Названа причина страшного пожара в Москве

РЕН ТВ: пожар в московском жилом доме мог произойти из-за электросамокатов
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Пожар в квартире в Москве произойти из-за зарядки аккумуляторов
Пожар в квартире в Москве произойти из-за зарядки аккумуляторов Фото:
новость из сюжета
Девять человек пострадали и один погиб в результате пожара в Москве

Пожар в жилом доме на улице Мытной в Москве, унесший жизнь одного человека, мог быть вызван зарядкой аккумуляторов электросамокатов. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник. 

«Пожар в квартире на улице Мытной в Москве мог произойти из-за зарядки аккумуляторов для электросамокатов», — сообщил источник. Он уточнил, что в квартире проживали курьеры, заряжавшие батареи внутри жилища.

Пожар начался ночью. Огнем были охвачены две квартиры и балкон, расположенные на четвертом этаже. До прибытия пожарных подразделений трое жильцов выпрыгнули из окна этого этажа. Официальные причины возгорания на текущий момент не называются.

. На место прибыли 34 сотрудника МЧС и 10 единиц техники, локализовав огонь на площади 100 кв. м. Движение по улице Мытной перекрыто, работают оперативные службы. В результате происшествия пострадали девять человек, которые были госпитализированы в московские больницы

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Пожар в жилом доме на улице Мытной в Москве, унесший жизнь одного человека, мог быть вызван зарядкой аккумуляторов электросамокатов. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.  «Пожар в квартире на улице Мытной в Москве мог произойти из-за зарядки аккумуляторов для электросамокатов», — сообщил источник. Он уточнил, что в квартире проживали курьеры, заряжавшие батареи внутри жилища. Пожар начался ночью. Огнем были охвачены две квартиры и балкон, расположенные на четвертом этаже. До прибытия пожарных подразделений трое жильцов выпрыгнули из окна этого этажа. Официальные причины возгорания на текущий момент не называются. . На место прибыли 34 сотрудника МЧС и 10 единиц техники, локализовав огонь на площади 100 кв. м. Движение по улице Мытной перекрыто, работают оперативные службы. В результате происшествия пострадали девять человек, которые были госпитализированы в московские больницы
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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