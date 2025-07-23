23 июля 2025

Отцу экс-депутата челябинского ЗСО Аракеляна вынесли приговор

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Эдику Аракеляну назначили условный срок
Эдику Аракеляну назначили условный срок Фото:
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Дело о взятках на строительстве челябинских дорог

Отцу бывшего депутата заксобрания Челябинской области Армана Аракеляна — одному из учредителей дорожного ООО «ДорстройГрупп» Эдику Аракеляну — вынесли приговор по делу о даче взятки за беспрепятственную приемку выполненных дорожных работ. Как сообщил URA.RU адвокат Аракеляна Андрей Морозов, его подзащитному назначили условное наказание.

«Суд назначил Аракеляну наказание в виде полутора лет условного лишения свободы. С аналогичным испытательным сроком», — сообщил URA.RU Морозов.

Также мужчина должен оплатить штраф в размере восьмикратной суммы взятки. Это чуть более 500 тысяч рублей.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе Аргаяшского райсуда, на период испытательного срока Аракеляна обязали не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. Один раз в месяц он должен являться на регистрацию в данный орган. Дополнительное наказание в виде штрафа Аракелян будет исполнять самостоятельно.

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что у Аракеляна оставили под арестом денежные средства в сумме свыше 2,7 млн рублей. После изучения приговора будет решен вопрос с его обжалованием.

Аракелян-старший был задержан в середине февраля. Его обвинили в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с июня по сентябрь 2022 года один из учредителей фирмы-подрядчика «ДорстройГрупп» платил занимавшему тогда пост начальника отдела «Челябинскавтодора» Артему Степанову за беспрепятственную приемку работы по ремонту дороги Лазурный-Дубровка-граница Сосновского района.

Аракелян-младший также имеет судимость за дачу взятки. В феврале 2023 года его приговорили к девяти годам колонии. Впоследствии приговор был смягчен до условного срока.

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Отцу бывшего депутата заксобрания Челябинской области Армана Аракеляна — одному из учредителей дорожного ООО «ДорстройГрупп» Эдику Аракеляну — вынесли приговор по делу о даче взятки за беспрепятственную приемку выполненных дорожных работ. Как сообщил URA.RU адвокат Аракеляна Андрей Морозов, его подзащитному назначили условное наказание. «Суд назначил Аракеляну наказание в виде полутора лет условного лишения свободы. С аналогичным испытательным сроком», — сообщил URA.RU Морозов. Также мужчина должен оплатить штраф в размере восьмикратной суммы взятки. Это чуть более 500 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Аргаяшского райсуда, на период испытательного срока Аракеляна обязали не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. Один раз в месяц он должен являться на регистрацию в данный орган. Дополнительное наказание в виде штрафа Аракелян будет исполнять самостоятельно. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что у Аракеляна оставили под арестом денежные средства в сумме свыше 2,7 млн рублей. После изучения приговора будет решен вопрос с его обжалованием. Аракелян-старший был задержан в середине февраля. Его обвинили в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с июня по сентябрь 2022 года один из учредителей фирмы-подрядчика «ДорстройГрупп» платил занимавшему тогда пост начальника отдела «Челябинскавтодора» Артему Степанову за беспрепятственную приемку работы по ремонту дороги Лазурный-Дубровка-граница Сосновского района. Аракелян-младший также имеет судимость за дачу взятки. В феврале 2023 года его приговорили к девяти годам колонии. Впоследствии приговор был смягчен до условного срока.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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