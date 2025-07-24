Полпред Жога трансформирует свой главный патриотический проект

Форум «Патриоты Урала», созданный по инициативе полпреда президента в УрФО Артема Жоги, начал организовывать онлайн-сессии для тысяч ветеранов СВО, волонтеров и активистов. Первая встреча уже прошла на госплатформе «Знание», сообщили в пресс-службе уральского полпредства.
«Для меня наши ветераны — это живой пример настоящего патриотизма и служения. Бойцы уже успешно встраиваются в просветительскую и наставническую работу с подрастающим поколением. И это самое ценное. Благодарю Общество „Знание“ за помощь в организации лекции, а экспертов и слушателей за участие. Цикл онлайн-встреч будем продолжать. Уже есть идеи на 10 обсуждений» — отметил Жога.
Темой первой сессии стала социальная роль ветеранов в современном обществе. В ней поучаствовало более двух тысяч человек. По ходу обсуждения было предложено создание Аллей героев, фильмов про бойцов и обновление экспозиций музеев.
Форум «Патриоты Урала» проводился уже трижды. Первый прошел в Верхней Пышме 2 ноября — спустя месяц после того, как Жога был назначен полпредом. Тогда на него подали 500 заявок. Второй форум полпред организовал в Миассе (Челябинская область), он собрал больше 800 заявок, участвовал в нем первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. В третий раз форум прошел в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге. Жога тогда впервые появился на площадке, которую часто критикуют за тиражирование антироссийской повестки. Все это время к ЕЦ он присматривался.
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