Полпред Жога трансформирует свой главный патриотический проект

На форуме «Патриоты Урала» будут организовывать онлайн-сессии
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Форум с участием Артема Жоги проходил три раза
Форум с участием Артема Жоги проходил три раза Фото:

Форум «Патриоты Урала», созданный по инициативе полпреда президента в УрФО Артема Жоги, начал организовывать онлайн-сессии для тысяч ветеранов СВО, волонтеров и активистов. Первая встреча уже прошла на госплатформе «Знание», сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

«Для меня наши ветераны — это живой пример настоящего патриотизма и служения. Бойцы уже успешно встраиваются в просветительскую и наставническую работу с подрастающим поколением. И это самое ценное. Благодарю Общество „Знание“ за помощь в организации лекции, а экспертов и слушателей за участие. Цикл онлайн-встреч будем продолжать. Уже есть идеи на 10 обсуждений» — отметил Жога.

Темой первой сессии стала социальная роль ветеранов в современном обществе. В ней поучаствовало более двух тысяч человек. По ходу обсуждения было предложено создание Аллей героев, фильмов про бойцов и обновление экспозиций музеев.

Форум «Патриоты Урала» проводился уже трижды. Первый прошел в Верхней Пышме 2 ноября — спустя месяц после того, как Жога был назначен полпредом. Тогда на него подали 500 заявок. Второй форум полпред организовал в Миассе (Челябинская область), он собрал больше 800 заявок, участвовал в нем первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. В третий раз форум прошел в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге. Жога тогда впервые появился на площадке, которую часто критикуют за тиражирование антироссийской повестки. Все это время к ЕЦ он присматривался.

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Форум «Патриоты Урала», созданный по инициативе полпреда президента в УрФО Артема Жоги, начал организовывать онлайн-сессии для тысяч ветеранов СВО, волонтеров и активистов. Первая встреча уже прошла на госплатформе «Знание», сообщили в пресс-службе уральского полпредства. «Для меня наши ветераны — это живой пример настоящего патриотизма и служения. Бойцы уже успешно встраиваются в просветительскую и наставническую работу с подрастающим поколением. И это самое ценное. Благодарю Общество „Знание“ за помощь в организации лекции, а экспертов и слушателей за участие. Цикл онлайн-встреч будем продолжать. Уже есть идеи на 10 обсуждений» — отметил Жога. Темой первой сессии стала социальная роль ветеранов в современном обществе. В ней поучаствовало более двух тысяч человек. По ходу обсуждения было предложено создание Аллей героев, фильмов про бойцов и обновление экспозиций музеев. Форум «Патриоты Урала» проводился уже трижды. Первый прошел в Верхней Пышме 2 ноября — спустя месяц после того, как Жога был назначен полпредом. Тогда на него подали 500 заявок. Второй форум полпред организовал в Миассе (Челябинская область), он собрал больше 800 заявок, участвовал в нем первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. В третий раз форум прошел в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге. Жога тогда впервые появился на площадке, которую часто критикуют за тиражирование антироссийской повестки. Все это время к ЕЦ он присматривался.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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