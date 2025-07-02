В Челябинске не нашлось подрядчиков для строительства двух участков метротрама

В Челябинске компания «Моспроект-3» не смогла найти исполнителей, которые займутся строительством двух участков метротрама. Как следует из сайта госзакупок, поиск подрядчиков пришлось продлить.
«Размещены изменения извещения о закупке (приглашения) на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по проходке перегонных тоннелей от о.п. „Улица Каслинская“», — отмечено на сайте. Сумма работ по этому тендеру составила 5,339 млрд рублей.
В рамках второго тендера искали подрядчика на проходку левого перегонного тоннеля от остановки «Улица Косарева». Обе ветки относятся к линии «Север-Юг». Стоимость второго тендера составила 2,359 млрд рублей. Совокупно «Моспроект-3» остался без подрядчиков на 7,698 млрд рублей.
По более крупному договору работа должна была начаться в ноябре 2025 года и продлиться до января 2027 года, по второму — старт запланирован на декабрь. Но сроки работ более короткие — до декабря 2026 года. Тендеры пришлось продлить до 25 июля, поскольку исполнителей не нашлось.
Ситуация, когда потенциальные подрядчики не спешат подать заявки, в Челябинске повторяется раз от разу. Весной тендеры срывались трижды. В результате часть пути проложит компания из Китая. Она получила подряд на 8,8 млрд рублей.
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